İstanbulspor Jackson Kenio ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Jackson Kenio ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 17.07.2023 - 15:47
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren İstanbulspor, Brezilyalı oyuncu Jackson Kenio'yu kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol kanatla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Arnavutluk'un Egnatia takımında forma giyen Jackson Kenio, ligde 31 maçta 7 kez gol sevinci yaşarken, ayrıca 4 asistlik katkıda bulundu.