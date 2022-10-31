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"Jorge Jesus tehlikeyi erken sezdi" İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-2 yenerek haftayı kayıpsız kapattı ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin beş gollü galibiyetini değerlendirdi

Giriş: 31.10.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL: NEFES ALDIRMADILAR

    2. golde çizgiyi ve derinliği ayarlayamadılar, uzun süredir görülmemiş şekilde yakalandılar. 2 metre geriden çıkan Topalli’nin golü Jesus’u fazlasıyla sinirlendirmiş olmalı. Jesus bunu seyretmedi. Crespo oyun girdi ve o baskı/savunma kodları hemen hatırlandı. İlk 45 dakika boyunca iyi işleyen oyun bu kez bir üst seviyeye çıktı. 

  • Arao-Crespo bağlantısı etrafını da zenginleştiren bir kaynak ve aynı zamanda herkesin mesafesini ayarladığı bir çapa rolü görüyor. Bu 3’lü de çok daha iyi çalışsa da 4’lüde orta saha merkezine bir ekstra oyuncu katılması demek. Ki İstanbulspor seviyesinde bir takım geriden pasla oynamaya çalıştığında bolca top kapan bir oyuna dönüşüyor. Perşembe Rennes maçından 2 gün sonra, skor 3-2’ye gelmesine rağmen hiç endişe duymadan vites artırabilmek ve rakibe nefes aldırmamak da övgüyü hak ediyor. (FANATİK)

  • ERMAN TOROĞLU: BEŞİKTAŞLILARIN KULAKLARI ÇINLASIN

    Burada ana fikir Attila Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Senin kalecinin üstüne zaten zaman zaman seyirci biniyor. Teknik adamın yapmayın bu kaleciye diyor. Kaleciyi kazanmamız lazım, bize lazım diyor. Szalai de diyor ki ben kaleciye topu atayım her pozisyonda kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar ben kurtarırım diyor.

     

  • Henüz Altay daha üstüne koyamadı hatta geri gitti biraz. Bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye çok rahat gol atılır. Batshuayi iyi topçu değil diyen Beşiktaşlıların kulakları çınlasın. Adamın ne yaptığını görüyorsunuz. (FOTOMAÇ)

  • ŞANSAL BÜYÜKA: FENERBAHÇE TARAFTARI ALTAY'LA UĞRAŞMAYI BIRAKMALI

    Fenerbahçe iki golcüyle oynayacaksa biri Batshuayi, diğeri Valencia olur...

    Fenerbahçe‘de kaç maçtır Szalai çok kötü oynuyor… Ölümcül bir hata yapacağı belliydi… İstanbulspor iki golünde iki ölümcül hata birden yaptı… İkincisine kaleci Altay da ortak oldu… Fenerbahçe seyircisi Altay’la uğraşmayı bırakmalı… Altay’ın özgüveni neredeyse iflas etmiş… Bu tedirginlik İstanbulspor maçında çok açık kendini gösterdi…

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