İstanbulspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. İşte, mücadelenin günü, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri....