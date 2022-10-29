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İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor Fenerbahçe maçı bugün mü? İstanbulspor Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira?

İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Süper Lig'in 12. haftasında lider Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Ligde bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Ev sahibi İstanbulspor ise, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde galibiyet hasretine son vermek istiyor. İşte, İstanbulspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler...

Giriş: 29.10.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbulspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu randevuda Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. İşte, mücadelenin günü, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri....

  • İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

    İstanbulspor Fenerbahçe maçı 30 Ekim Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

  • İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    İstanbulspor Fenerbahçe maçı beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay; Osayi, Szalai, Serdar Aziz, Alioski; Crespo, Arao, Emre Mor, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Batshuayi

  • FENERBAHÇE'DEN BİLET AÇIKLAMASI!

    "Fenerbahçemizin Süper Toto Süper Lig’in 12. haftasında 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 20.00’da İstanbulspor’a konuk olacağı maçın deplasman tribünü biletleri satışa çıktı,

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