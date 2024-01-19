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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi

        Hakan Yakın'la yollarını ayıran İstanbulspor, eski teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:52 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:52
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        İstanbulspor'da Korkmaz dönemi
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        Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 41 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

        Sezona Fatih Tekke'yle başlayan, ardından Hakan Yakın'ı göreve getiren İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'la bu sezon üçüncü farklı teknik direktörle çalışmış olacak.

        2021-2022 sezonunda İstanbulspor'un başında olan Korkmaz, takımı Süper Lig'e çıkaran isim olmuştu.

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