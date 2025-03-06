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        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor: 3 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        İstanbulspor: 3 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti. Gaoussou Kyassou Diarra, Emir Kaan Gültekin ve Mario Krstovski'nin golleriyle galibiyete ulaşan İstanbulspor, puanını 43'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:19
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        İstanbulspor evinde rahat kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla İstanbulspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 23'te Gaoussou Kyassou Diarra, 28'de Emir Kaan Gültekin ve 60. dakikada Mario Krstovski attı.

        Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 43'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sarı Siyahlılar, Boluspor'a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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