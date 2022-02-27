Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 83 Muammer Sarıkaya), Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Ethemi), Ali Yaşar, Ferhat Yazgan (Dk. 67 Emir Kaan Gültekin), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Dk. 83 Rroca), Topalli, İbrahim Yılmaz

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Berkay Dabanlı (Dk. 46 Musa Nizam), Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 46 Kolovos), Mehmet Taş, Omolo (Dk. 89 Alpay Çelebi), Pereira, Benhur Keser (Dk. 80 Rasheed), Gueye (Dk. 68 Ndlovu)

Goller: Dk. 56 Gueye (Kocaelispor), 90+4 Melih Kabasakal (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Melih Kabasakal, Dk. 60 Topalli (İstanbulspor), Dk. 32 Omolo, Dk. 77 Pereira (Kocaelispor)