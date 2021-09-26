Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Suat Güz

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Atchom, Ferhat Yazgan (Dk. 74 Muammer Sarıkaya), Erdem Seçgin (Dk. 83 Eslem Öztürk), Mertan Caner Öztürk (Dk. 74 Rroca), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 88 Berkay Görmez)

Balıkesirspor: Vukovic, Hüseyin Karabey (Dk. 60 Birol Parlak), Doğa İşeri, Kore, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Dk. 77 Bezjak), Abdulkadir Özgen (Dk. 59 Oğuzhan Aynaoğlu), Sedat Dursun, Bilalli (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Cumali Bişi

Gol: Dk. 72 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Kore, Dk. 62 Bilalli (Balıkesirspor)