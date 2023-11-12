Hatayspor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Osman Şenher: "Sarı-kırmızılıların yediği ilk gole bakın. Hatay’ın ilk hamlelerinde pozisyon ofsayt. Oyun devam etti, top Rivas’a geldi. Kazımcan’ın o an Rivas’a müdahale etmesi lazım ama etmedi, resmen uyudu. Honduraslı futbolcu vurdu, gol oldu. Yan hakem o sırada bayrağı kaldırdı, orta hakem VAR’ı bekledi ve golü geçerli saydı. Bana göre bu golün başlangıcı ofsayt, gol de bu yüzden iptal edilmeliydi. Okan hocanın hangi futbolcu olursa olsun, sakatsa, yorgunsa onu dinlendirmesi lazım. Bu kadar geniş kadro neden kuruldu? Bakambu, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu neden daha çok kullanılmıyor? Okan Buruk’un kadroyu genişletmesi, rotasyon yapması lazım." (Milliyet)