Hatayspor - Galatasaray maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
- 1
Mehmet Ayan: Oyuncu değişiklikleri yine çare olmadı G.Saray’a. Benim için sürpriz yok. Oyunun kazanamadığı ligde oyuncu ile kazanma serisi bitti. Rize ve Kasımpaşa maç yazılarım bu sitede duruyor. Bu akşamın (dün) kötülerinden kabul edeceğimiz tüm oyuncular alarm veriyordu. Yeni transferler için de yorumlarım an itibariyle geçerli. Kerem, Torreria, Boey insanüstü oynadılar ve bu akşam frene bastılar. Icardi sakat ve antrenmansız ve halen 90 dakika sahada! Stoperler de orta sahanın zayıf savunmasıyla zor durumda kalınca…. Tebrikler Volkan Hoca... (Habertürk)
- 2
Çağatay Çelik: Sarı-kırmızılılar geçen sezon kötü oynadığı maçlarda Bafetimbi Gomis, Mata, Emre Taşdemir gibi az süre alan oyuncuların ekstra katkılarıyla 3 puana uzanmayı başarıyordu. Bu sezon ne eldeki oyunculardan ne de yeni transferlerden böyle bir kurtarıcı henüz çıkmadı. Sezonu çok erken açan ve 22. resmi müsabakasını oynayan sarı-kırmızılıların omurgasını oluşturan oyuncuların nefesi bir noktada kesilecekti. Sezonun geride kalan kısmını 8-9 oyuncuyla oynayan Okan Buruk'un milli aradaki önceliği bu sayıyı 12-13'e çekmek olmalı. (Habertürk)
- 3
Uğur Meleke: "Galatasaray son 21 günde 6 müsabakaya çıktı, bunların ikisi Bayern’le, birisi Beşiktaş’laydı; ikisi de Rize ve Hatay deplasmanlarıydı. Üstelik Okan Buruk bu 6 maçlık sert süreçte kadrosunu çok döndürmedi, ana iskeletini üç günde bir sürekli oynatmayı tercih etti. Ve Mersin’de belki fiziksel, belki mental yorgunluklar göze çarptı. Ben Okan Buruk’un 24 yaş ortalamalı dinamik Hatayspor’a karşı neden Mertens, Bakambu gibi oyuncularını daha erken sahaya sürmediğini anlamadım doğrusu." (Hürriyet)
-
- 4
Erman Toroğlu: "G.Saray ve F.Bahçe için 'seri, seri' dediler. Birincisi bitirdi, dün akşam ikincisi de bitirdi. Maça G.Saray tempolu başlar gibi göründü ama Hatay da aynı şekilde karşılık verdi. Ondan sonra da maç özellikle ikinci yarı G.Saray açısından iyi geçmedi. Hücum ediyor göründüler ama yalan rüzgârıydı. Hakem çok fazla oyuna tesir etmedi. Ama oyunun içine fazla girdi, futbolcuların görüş alanını kapattı. İyi bir kumaş değil, babadan oğula hakemlerden... Babası da hakemdi, Selami Şimşek, şimdi de oğlu Bahattin Şimşek. Türkiye'de hakemlik böyle bir şey işte, padişahlık gibi." (Sabah)
- 5
Ahmet Çakar: "Hakem Bahattin Şimşek, bana göre mükemmele yakın bir maç yönetti. Çok ama çok beğendim. Tartışılacak tek pozisyon son dakikada Barış Alper'in rakibinin kafasına vurduğu şiddetli dirsek. VAR hakemi bunu görmeli ve attırmalıydı." (Sabah)
- 6
Ömer Üründül: "Okan Buruk, herhalde şansına çok güveniyor ki gereksiz maceralara atılmaktan çekinmiyor. Bayern maçında ileri uçtaki üç oyuncu; Zaha, Icardi ve Ziyech sahada fizik açıdan yokları oynadı. Diğer 7 oyuncu üstlerine binen ağır yük ile iyice fiziki tahribata uğradı. Bu maçta niye ileri uçtaki aynı 3 oyuncu görev alır? Okan Buruk'un bunu sorgulaması lazım." (Sabah)
-
- 7
Levent Tüzemen: "Çok beğendiğim bir atasözünü hatırlatayım, "Azim ile inat arasındaki fark akıldan başka bir şey değildir. Akılla direnme azim, akılsız direnme inattır." G.Saray da kaybetti. Okan Hoca inşallah hatalarından ders çıkarır ve inatlarından arınır. Okan Buruk formsuz dönem yaşıyor ve akıl tutulması içinde kadro seçimlerinde bazı oyuncuları oynatma konusunda inat ediyor." (Sabah)
- 8
Osman Şenher: "Sarı-kırmızılıların yediği ilk gole bakın. Hatay’ın ilk hamlelerinde pozisyon ofsayt. Oyun devam etti, top Rivas’a geldi. Kazımcan’ın o an Rivas’a müdahale etmesi lazım ama etmedi, resmen uyudu. Honduraslı futbolcu vurdu, gol oldu. Yan hakem o sırada bayrağı kaldırdı, orta hakem VAR’ı bekledi ve golü geçerli saydı. Bana göre bu golün başlangıcı ofsayt, gol de bu yüzden iptal edilmeliydi. Okan hocanın hangi futbolcu olursa olsun, sakatsa, yorgunsa onu dinlendirmesi lazım. Bu kadar geniş kadro neden kuruldu? Bakambu, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu neden daha çok kullanılmıyor? Okan Buruk’un kadroyu genişletmesi, rotasyon yapması lazım." (Milliyet)
- 9
Zeki Uzundurukan: "Okan hoca, hücumdaki en etkili isim olan Kerem'i çıkararak ne yapmaya çalıştı anlamadım. Sahada yürüyen Icardi dururken neden Kerem? Icardi kaç kez topla buluştu ve bu buluştuğu toplarla ne yaptı? Okan hoca bunun analizini iyi yapmalı... Mertens neden bu kadar geç oyuna girdi? Ziyech'in oynadığı futbol ortadayken..." (Fotomaç)
-
- 10
Halil Özer: "Okan hoca değişikliklerle çözüm aradı. Ama 2. golden sonra rakip kapanınca o çözüm sonuca ulaşamadı.Ziyech’e 73 dakika nasıl dayanıldı inanılır gibi değil. Bu oyuncunun elektriğini hiç beğenmiyorum. Sanki zorla oynatıyorlarmış gibi bir havası var. Hadi Zaha biraz daha etkili ama Ziyech sıkıntılı." (Milliyet)
- 11
İlker Yağcıoğlu: "Okan hoca, Kerem'i böyle oynatırsa kaybeder. Kerem 10 numara gibi oynarsa Okan hoca onu kaybedecek. İlk yarı fena oynamadı ama ikinci yarı baktığımız zaman o bölgenin oyuncusu olmadığını görüyoruz. Kerem'i kazanmak istiyorsan kanada atıp orada denemen lazım."
- 12
Rıdvan Dilmen: "Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor. Okan Hoca oyununu hiç değiştirmiyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fark etmeden sürekli aynı şekilde oynuyor. Okan Hoca hiç Hatayspor'u, Rizespor'u hatta Manchester United'ı saymadan oyun oynuyor."
-
- 13
Mehmet Özdilek: "Kerem'in oynadığı pozisyonda oynayan bir oyuncudan ne beklersin? Ara pas beklersin, şut beklersin, takımı oynatmayı beklersin. Kerem Aktürkoğlu bu özelliklere sahip oyuncu değil. Süratli, çabuk ve alan bulduğunda da hızlı ilerleyen bir adam. Kanatta daha etkili oluyor."