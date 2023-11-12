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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir karşısında beyaz sayfa açmak istiyor! İşte Rıza Çalımbay'ın muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Başakşehir karşısında beyaz sayfa açmak istiyor

        Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, Başakşehir karşısında temiz bir sayfa açmak istiyor. 18 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe. dönen Rıza Çalımbay tüm hesaplarını 3 puan üzerine kurarken kafasındaki 11'i de büyük ölçüde netleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 08:46 Güncelleme: 12.11.2023 - 08:46
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

        • 2

          Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor. Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

        • 3

          ÇALIMBAY 18 SENE SONRA

          Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, bu mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

        • 4

          EKSİKLER

          Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak. Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11

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        • 11

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        • 12

          SALİH

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          MULEKA

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        • 15

          TAYFUR

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