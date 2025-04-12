İstanbulspor: 0 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. 82'de Arda Hilmi Şengül ve 83. dakikada Malaly Dembele'nin kaydettiği gollerle kazanan Keçiörengücü, puanını 51'e yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İstanbulspor ise haftayı 52 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 82'de Arda Hilmi Şengül ve 83. dakikada Malaly Dembele attı.
Bu sonucun ardından Başkent ekibi puanını 51'e yükselterek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken, İstanbulspor ise 52 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbulspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Ümraniyespor'u ağırlayacak.