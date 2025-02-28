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        Haberler Gündem İnanç İstanbulluları sahura 3 bin 500 davulcu kaldıracak

        961 mahallede İstanbulluları sahura 3 bin 500 davulcu kaldıracak

        Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, Ramazan ayında İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 davulcunun görev alacağını söyledi. Ramazan ayında korsan davulcuların ortaya çıktığını belirten Aykut, yaka kartı olmayan davulculara vatandaşların bahşiş vermemesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:19
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        İstanbulluları sahura 3 bin 500 davulcu kaldıracak
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        Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ramazan davulculuğunun yeni nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirten Aykut, özellikle Z kuşağının bu geleneği merak ettiğini dile getirdi.

        Aykut, Ramazan ayına özel birçok geleneğin geçmişten bugüne geldiğini, davulla sahura kalkmanın da bu geleneklerden birisi olduğunu kaydetti.

        Ramazan davulcularının manilerle, şarkılarla, şiirlerle, geceleri davullarını çalarak halkı uyandırdığını belirten Aykut, "Zaman zaman sokaklarda, sahur saatlerinde ramazan davulu çaldığı zaman da halkımızın birçoğu sokağa iniyor. O heyecanı, o mutluluğu, o mübarek ramazan ayının gelişini, hissiyatını sokaklarda hissettiğinde mutluluklarını ifade ediyorlar" dedi.

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        Aykut, Ramazan davulcularını mahallelinin de çok iyi tanıdığını aktararak, "Ramazan ayı geldiğinde, ramazan davulcularımız kıyafetlerini, söyleyecekleri manileri bizlerle paylaşırlar. Biz de mahalle muhtarları olarak davulcularımızı, mahalle halkımıza Ramazan ayında 'şu şekilde davullarını çalacak' diye sosyal medya sayfalarımızdan duyuruyoruz. Davulcuların kılık kıyafetlerine dikkat ediyoruz." şeklinde konuştu.

        "MAHALLE MUHTARLARIMIZ BELİRLİYOR"

        Selami Aykut, davulcuların Ramazan'a renk kattığını belirterek, "İstanbul'da Ramazan ayında 961 mahallede yaklaşık 3 bin 500 ramazan davulcusu görev alacak. Mahallelerde muhtarların muhatap olduğu 1 davulcu vardır. Bu davulcuların da kendi ekibi var. Ramazan davulcularımızı mahalle muhtarlarımız belirliyor. Davulcular aynı mahallede yaşayan, uzun yıllardır aynı mahallede davul çalan, mahalleli tarafından tanınan kişilerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

        Davulcuları belirlerken hassasiyetleri ifade ettiklerini belirten Aykut, "Ayrıca, sahur vakti hastalar, yaşlılar ve özel durumu olan bireylerin olduğu bölgelerde daha hassas olunması gerektiğini davulcularımıza iletiyoruz. Bazı sokaklarda davul sesinin düşük tutulmasını isteyen vatandaşlarımız olabiliyor, bu talepler de dikkate alınıyor" dedi.

        YAKA KARTI UYARISI

        Muhtarlar olarak Ramazan davulcularını gece sahurda denetlediklerini ifade ederek, uygunsuz bir şey gördüklerinde uyarıda bulunduklarını söyledi. Aykut, Ramazan davulcularının ramazan boyuncu yakalarına kart taktıklarını, bunun muhtarlar tarafından kendilerine temin edildiğini kaydetti.

        Ramazan'da korsan davulcuların ortaya çıktığını aktaran Aykut, yaka kartı olmayan davulculara vatandaşların bahşiş vermemesi gerektiğini vurguladı.

        Aykut, Ramazan davulcularının bahşiş karşılığında görev yaptığını vurgulayarak, "Ramazan davulcuları kapı kapı gezerek veya belirlenen noktalarda bahşişlerini toplar. Ancak bu bahşişler, tamamen vatandaşlarımızın gönlünden kopan miktarlardır. Zorunlu bir ücret ya da belirli bir tarife yoktur. Bazı vatandaşlarımız balkondan sepet sarkıtarak ya da mandala para takarak davulcularımıza harçlık verirler, bu da uzun yıllardır süregelen güzel bir gelenektir" diye konuştu.

        *Haberin ilk görseli AA arşivinden alınmıştır.

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