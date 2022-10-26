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İstanbullular dikkat: İstanbul'da iki ilçede 7 saat su kesintisi! 26 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler, sular kaçta gelecek?

İstanbullular dikkat: İstanbul'da iki ilçede 7 saat su kesintisi!

İstanbul'da arıza, bakım ve onarım sebebiyle yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi meydana gelecek. İSKİ 26 Ekim Çarşamba güncel su kesintisi duyurularını paylaştı. Açıklama sonrası İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 26 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

Giriş: 26.10.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul'da ikamet eden vatandaşların gündeminde su kesintisi duyuruları var. İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda yaşayanlar "Su kesintisi ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyorlar.  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; bugün dokuz ilçede su kesintisi olacak. İşte 26 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyuruları...

  • Arıza Kesinti
    İlçe : ÜSKÜDAR
    Etkilenen Mahalleler : BURHANİYE MAH
    Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
    Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:48:28.0
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • Arıza Kesinti
    İlçe : ARNAVUTKÖY
    Etkilenen Mahalleler : YASSIÖREN MAH
    Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
    Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:10:16.0
    Bitiş Tarihi :

    Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
    Arıza Kesinti
    İlçe : ARNAVUTKÖY
    Etkilenen Mahalleler : YUNUS EMRE MAH,BOĞAZKÖY İSTİKLAL MAH,ANADOLU MAH,ATATÜRK MAH
    Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
    Başlama Tarihi : 2022-10-26 11:11:02.0
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • Arıza Kesinti
    İlçe : KAĞITHANE
    Etkilenen Mahalleler : HARMANTEPE MAH,GÜLTEPE MAH
    Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
    Başlama Tarihi : 2022-10-26 10:43:59.0
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
  • Arıza Kesinti
    İlçe : SARIYER
    Etkilenen Mahalleler : ÇAMLITEPE MAH,DARÜŞŞAFAKA MAH
    Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
    Başlama Tarihi : 2022-10-26 09:56:15.0
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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