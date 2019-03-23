İstanbullu Gelin 77. son bölümü izlendi. Ekranların büyük bir ilgi ve alakayla takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in son bölümünde, Faruk başta izleyenleri olmak üzere herkesi şaşkına çeviren bir karar veriyor. Faruk istifa ettiğini açıklıyor.

İSTANBULLU GELİN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 78. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda olacaktır.

FARUK'TAN ŞOK KARAR!



Faruk şirkette kardeşiyle birlikte bir toplantı yapıyor ve "Ben hayata kendi siparişimi vermek istiyorum. Şirket size emanet ben artık yokum. İstifa ediyorum" diyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Süreyya konakta daha önce hiç yaşamadığı duygularla mücadele ederken Faruk da iş yoğunluğuna sığınır. İpek, ailesi için harekete geçerek Okan’la görüşür, her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğu konusunda Okan’ı ikna eder. Okan şirketten ayrılır. Özgür’ün durumu iyiye gitmektedir, arkadaşının yaptığı hata nedeniyle kendisini suçlu hissederek harekete geçer ve Süreyya ile görüşür. Bu sırada Emir okuldaki bir gündem nedeniyle babasına ulaşmaya çalışmaktadır fakat Faruk’un yoğunluğu buna izin vermez. Emir’in yurt dışına eğitime gitme kararı Faruk’un hayatında önemli değişimlere neden olacaktır.