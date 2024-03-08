İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

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İstanbul’da haftanın son iş günü, havanın da yağışlı olmasının etkisiyle trafik adeta durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu saat 18.00 itibari ile yüzde 89’a ulaştı.

İstanbul’da haftanın son iş gününde, havanında yağışlı olmasının etkisiyle il genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritasında saat 18.00 sıralarında yoğunluk yüzde 89'a ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluğun en çok hissedildiği nokta D-100 Karayolu Göztepe mevki oldu.

REKLAM TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK Akşam mesainin bitmesiyle evlerine gitmeye çalışanlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluğa neden oldu.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi. Turnike bölgesinden metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar yağmurun da etkisiyle zor anlar yaşadı.