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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İstanbul’da suya zam! İstanbul'da suya zam mı geldi, ne kadar ve yüzde kaç zam geldi? İşte 2024 zamlı su tarifesi - Merak Edilenler Haberleri

        İstanbul'da suya zam! İşte 2024 zamlı su tarifesi

        Son dakika gelişmesiyle İstanbul'da İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 36 ile 53 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbulluların yüzde 75'inin kullandığı birinci kademe birim fiyatının 23.72 liradan 32.28 liraya yükseldiği açıklandı. İşte 2024 zamlı su tarifesi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:42
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        • 1

          İstanbul'da son dakika gelişmesi ile suya zam geldi. İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını belirtti. İstanbullular bir yandan su zammı tarifesini araştırırken bir yandan da konuyla ilgili güncel açıklamaları yakından takip ediyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          İSTANBUL'DA SUYA ZAM GELDİ

          İBB Meclisi, Mayıs ayı İSKİ Genel Kurulu toplantısı Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1’inci Başkanvekili Nuri Aslan’ın başkanlık ettiği Genel Kurul'da, İSKİ'nin toplantı gündemine sunduğu teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği de oylanarak kabul edildi.

        • 3

          2024 ZAMLI SU TARİFESİ

          İSKİ Genel Kurulu’nda zamlı tarifenin oy birliği ile kabul edilmesiyle suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1’inci kademenin birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 34.14 liradan 49.17 liraya yükseltilirken 31 metreküp ve üzeri 3’üncü kademenin birim fiyatı ise 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.

        • 4

          İŞYERİNDE KADEMELER YENİDEN DÜZENLENDİ

          İşyerlerindeki kademeler ise yeniden düzenlendi. Önceki kademelendirmeye göre en düşük kademe, 62.14 lira, en yüksek kademe ise 71.88 liraydı. Yeni düzenlemeye göre ise, iş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lira olarak belirlendi.

        • 5

          KIRSAL MAHALLE TARİFELERİ DE GÜNCELLENDİ

          Tarife değişikliği ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 5.92 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 34.14 liradan 114,99 liraya yükseldi.

        • 6

          Yasa ile mahalle olmuş kırsal yerlerde işyeri tarifesi 15.53 liradan 21.12 liraya, kırsal mahalle olan yerlerde işyeri, 15.53 liradan 21.12 liraya, ortak sayaç iş yeri, iş yeri şantiyesi 71.88 liradan 114,99 liraya yükseldi.

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