Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor | Son dakika haberleri

        İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

        İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kentin Avrupa ve Anadolu yakasında kendini hissettirdi. Taksim, Mecidiyeköy, Yenibosna, Beylikdüzü ve Kağıthane'de su birikintileri ve trafikte aksamalara yol açtı. Meteoroloji, yağışların aralıklarla süreceği uyarısını yineledi. Akşam saatlerinde trafik yüzde 80 yoğunluğa ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 20:58 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da sağanak yağış
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gün boyu süren uyarılarının ardından aralıklarla görülen Anadolu ve Avrupa yakasında görülen yağış, akşam saatlerinde yer yer sağanağa dönüştü. Taksim, Yenibosna ve İstanbul’un Trakya kesiminde yer alan Beylikdüzü’nün yanı sıra Kağıthane’de de yağış etkisini gösterdi.

        İŞ ÇIKIŞINDA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

        Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çok sayıda kişi otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken, bazı bölgelerde kısa sürede su birikintileri oluştu. Kaldırımlarda ve alt geçitlerde biriken sular nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti. Sürücüler ise suyla kaplanan yollarda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

        REKLAM

        TRAFİKTE AKSAMA VE GECİKMELER YAŞANDI

        Kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, bazı otobüs ve minibüs hatlarında gecikmeler yaşandı. Taksim, Mecidiyeköy, Yenibosna, Beylikdüzü ve Kağıthane başta olmak üzere ana arterlerde su birikintileri nedeniyle zaman zaman yavaşlamalar görüldü. Yetkililer, ani bastıran sağanaklara karşı sürücülerin hızlarını düşürmesini, yayaların ise su birikintilerine dikkat etmesini istiyor. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI

        İstanbul'da haftanın son iş gününde mesainin sona ermesiyle ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar yükseldi.

        Kentte mesainin bitmesi, okulların dağılması ve bazı bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle artan trafik yoğunluğu yüzünden Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

        Avrupa Yakası'ndaki D-100 kara yolunda Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da trafik durma noktasına geldi.

        Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar güçlükle ilerlerken Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Küçükçekmece'ye kadar sürdü.

        Foto: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul sağanak
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Habertürk Anasayfa