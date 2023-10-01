İstanbul'da sağanak etkili oluyor

Uyarı yapılmıştı: İstanbul’da sağanak etkili olmaya başladı
İstanbul'da beklenen sağanak, Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Yağışlı hava, Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde de etkisini gösteriyor
İstanblul'un Anadolu Yakası’nda yağışlı hava aralıklarla etkili oluyor.
AA'nın haberine göre, sabah 05.00 sularında kentin kuzey kesimlerinde başlayan sağanak Anadolu Yakası’nın tamamında aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Yağış özellikle Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ilçeleri başta olmak üzere etkili oluyor.
İBB trafik uygulamasına göre kent geneli yoğunluk 06.30 itibarıyla yüzde 18 olarak ölçüldü.
Diğer yandan yağış, kentin Avrupa yakasında da etkisini göstermeye başladı.