İstanbul'da ormana girmek ve piknik yapmak yasak mı? İstanbul'da hangi ormanlar yasak? Valilik duyurdu
İstanbul'da yaz mevsiminin gelmesiyle beraber ormanlara girişlerin yasak olup olmadığı gündeme geliyor. Yangınların önüne geçebilmek için Valilik tarafından önlem alındı. Kurban Bayramı'ndan kısa süre önce başlatılan yasak yaz sezonu bitene kadar devam edecek. Peki İstanbul'da ormana girmek ve piknik yapmak yasak mı? İstanbul'da hangi ormanlar yasak, ateş yakmak yasak mı?
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İstanbul Valiliği tarafından ormanlara giriş yasaklandı. Güzel havanın tadını çıkarmak için piknik yapmak isteyenler yasak orman listesini merak ediyor. Bu kapsamda İstanbullular, en sık tercih edilen ormanlar hakkında detayları sorguluyor. İstanbul'da hangi ormanlara giriş yasaklandı? İşte yasaklı yerler listesi 2024
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İSTANBUL'DA ORMANA GİRMEK YASAKLANDI MI?
İstanbul Valiliği, 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Bu kapsamda, belirtilen alanların dışında yer alan ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandığı kaydedildi.
İSTANBUL’DA PİKNİK YAPMAK YASAKLANDI MI?
İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbest olacak. Belirtilen alanların dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yapmak yasaklandı.
ANIZ, TARLA TEMİZLİĞİ GİBİ NEDENLERLE ATEŞ YAKILAMAYACAK
Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsü yakılamayacak.
Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşların, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz almaları gerekecek. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar, enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımlar yapılacak, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.
Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.
SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İSTEYENLER İÇİN İZİN ŞARTI
Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlar, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecek. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmayacak.
İlçe kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlıklarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.
Karar ve önlemlere aykırı hareket eden kişiler hakkında idari ve adli işlem yapılacak.
- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.
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- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.
- Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.
- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.
- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.
Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
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1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı Serender Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şti. Sahilköy Turizm Medya Ltd. Şti. Nadir Tekin Ortak Girişimi
2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı Beykent Üniversitesi
3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.
4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı Palmiye Sanat Turizm A.Ş.
5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı Eyüpsultan Belediyesi
6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı Beltur Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yat. İşl. ve Tic. A.ŞBoğaziçi Tesis Yön. Hiz. San. Tic. A.Ş.İstanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd. Şti
8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı Zarif Dayanıklı Tüketim Ltd. Şti.
9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı Pena Turizm İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı Yasemin Ece ALYANAK
11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı Beykoz Belediyesi
12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı Arif Arduç
13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat ParkıKağıthane Belediye Başkanlığı
15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı Esenler Belediyesi
16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı Orman Mühendisleri Odası
17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı Bağcılar Belediyesi
18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Gençlik ve Spor Bakanlığı
20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı PAN Tesis Turizm İşletmeciliği A.Ş.
21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı Bayteks Giyim San. Ve Tic. Ltd. Şti.
22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı Başakşehir Belediyesi
24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı Türtur Turizm İnşaat Tic. Ltd. Şti.
25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı Gürle Suni Deri Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı Esenyurt Belediyesi
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İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ ORMAN PARKLARI
1 Şile Bucaklı Kilimli Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
2 Şile Kurna Orman Parkı Şile Belediyesi
3 Şile Meşrutiyet (Kurucadere) Orman Parkı Şile Belediyesi
4 Şile Alacalı (Talisiye) Orman Parkı Şile Belediyesi
5 Şile Doğancalı (Ağılsırtı) Orman Parkı Şile Belediyesi
6 Şile Sahilköy (Kocaiskele) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
7 Şile Karakiraz Köyü (Dereağzı) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 Şile Karaburun (Kurna) Mesire Yeri İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMES
9 Şile Kara Kiraz Köyü (İncekum) Orman Parkı Mevlüt ÖZDEMİR RRR Turizm A:Ş:
10 Şile Sahilköy (Kavaklar) Orman Parkı Sezer Gürbüz Otomotiv ve Gayrimenkul İnş.Tic.Ltd.Şti.
11 Şile Kızılcaköy (Çamurpınar) Orman Parkı Nejdet ÇALIŞKAN
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12 Şile Sülüklügöl (Alacalı) Orman Parkı Şile Belediyesi
13 Şile Sofular köyü (Ortakıran) Orman Parkı AİS Otomotiv Tur. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.
14 Şile Kocakuş Orman Parkı Kazım TARA
15 Şile Küpelitaş Orman Parkı Elit Tasarım
16 Şile Sofular (Kurucadere) Orman Parkı Şile Belediyesi
17 Şile Balibey Orman Parkı DERİKS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.
18 Şile Yeniköy (Kaletepe) Orman Parkı Şile Belediyes
19 Şile Kabakoz(Devrenlik) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
20 Şile Karamandere Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
21 Şile Ovacık Köyü (Filya) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
22 Şile Kırandere Mesire Yeri SANCAKTEPE BELEDİYESİ
23 Şile Kaletepe Mesire Yeri Armola Sağlık Turizm ( Vural BENZER)
24 Şile Karacaaçmalar Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
25 Şile Üvezli Köyü (Kabaklıağılsırtı) Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
26 Şile Yeşilvadi Dörtyol Orman Parkı ŞİLE BELEDİYESİ
27 Şile Darlık Köyü (Kabaağaç) Orman Parkı Şile Belediyesi
28 Şile AVCIKORU ŞİLE BELEDİYESİ
29 Şile Alacalı Ören Şile Belediye Başkanlığı
30 Şile Yazımanayır Orman Parkı Şile Belediyesi
31 Çatalca Aydınlar Köyü Or. İçi Din. Yeri İBB
32 Çatalca Köykenarı (Gümüşpınar) Or. İçi Din. Yeri İBBB
33 Çatalca Erguvan Orman İçi Dinlenme Yeri Murat GÜLE
34 ÇATALCA KÜPTEPE ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
35 ÇATALCA HACIÇEŞME ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
36 ÇATALCA HARMANLAR ÜSTÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
37 ÇATALCA KARAPINAR ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
38 ÇATALCA KARASAKAL ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ HAYATİ GÖNCÜ
39 ÇATALCA ÇEŞMECİ PINARI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
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40 ÇATALCA KABAKÇA ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ BTA TEKSTİL SAN. Ve DIŞ. TİC.LTD.ŞTİ
41 ÇATALCA EKMEKÇİOĞLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
42 ÇATALCA BEKİRLİ KÖYÜ(İHSANİYE YOLU) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Koru Vadi Turizm A.Ş.
43 ÇATALCA İNCEĞİZ KÖYÜ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBBB
44 ÇATALCA DEVEKOŞAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İBB
45 ARNAVUTKÖY KESTANELİK ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Aykut ÇAKIR
46 ARNAVUTKÖY YELDEĞİRMENİ ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Çağdaş Gayrimenkul İnş.
47 ARNAVUTKÖY GERMEALTI ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Dursun GEZİCİ
48 ARNAVUTKÖY BOYALIK KÖYÜ (Ambardolduran) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ SETNA EĞİTİM HİZMETLERİ Ltd.Şti. DEVİR.05.08.2020 BOYALIK ADEN MESİRE ALANI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.
49 ÇATALCA MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK Orman Parkı ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞ
50 SİLİVRİ KÜÇÜKSİNEKLİ KÖYÜ (BARAJ) ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Silivri Belediye Başkanlığı
51 SİLİVRİ KOCAMEKAN ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ SİLİVRİ BELEDİYESİ
52 BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ İ.B.B
53 ÇATALCA ÇİFTLİKKÖY ORMAN İÇİ DİNLENME YERİ Labirent İstanbul Etkinlik ve davet Turizm Restoran san. Tic Ltd Şti
54 EYÜP BİNBAŞI ÇEŞMESİ ÖZDEMİR POLİMER PLASTİK PETRO KİMYA VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş
55 EYÜP ELMALI TEPE NUFA İNŞ.ENRJ.
56 EYÜP KURTKEMERİ İSTANBUL ŞİŞLİ VAKFI
57 EYÜP ÇATALMEŞE BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ
58 ADALAR ÇINAR (A BÖLÜMÜ) Rahmi UZUN ADALAR ÇINAR (B BÖLÜMÜ) Türkan ÜLKER ADALAR ÇINAR (C BÖLÜMÜ) Mustafa BİLGİN ADALAR ÇINAR (D BÖLÜMÜ) Aydın ALPAY
59 ADALAR AŞIKLAR Abdurrahim AKINCI
60 ADALAR BÜYÜKTUR SERTUR SERVİS TURİZM VE TİC. A.Ş
61 ADALAR ÇAMLİMANI H. VOLKAN ATILGAN
62 ADALAR ADAPARK ESKİBAĞ Ünka Tur.Hurda inş.San. Ve Tic.Ltd.Şti
63 ADALAR PANORAMA PANORAMA PROJE TASARIM İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ..
64 ADALAR KALPAZANKAYA İSMAİL BUCAK
65 ADALAR ZEYTİNLİK Halki İnş.ve San A.
66 ÜMRANİYE ÇIR ÇIR ÜMRANİYE BELEDİYESİ
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67 ÇEKMEKÖY GÜVERCİNLİK ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
68 ÇEKMEKÖY RAHMİ DEMİR İ.B.B69 ÇEKMEKÖY ÇATALMEŞE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 ÇEKMEKÖY NURTEPE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
72 ÇEKMEKÖY REŞADİYE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
73 ÇEKMEKÖY KÜÇÜKKORU ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
74 ÇEKMEKÖY NİŞANTEPE ŞİŞA KAFE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
75 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN ÖZ EKŞİOĞLU İNŞAAT
76 ÇEKMEKÖY TAŞDELEN ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
77 ÇEKMEKÖY TAŞLITEPE EKŞİOĞLU VAKFI
78 BEYKOZ ALİ BAHADIR BEYKOZ BELEDİYESİ
79 BEYKOZ KARLITEPE BEYKOZ BELEDİYESİ
80 BEYKOZ KAYMAKDONDURAN ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
81 BEYKOZ KAYNARCA BEYKOZ BELEDİYESİ
82 BEYKOZ POYRAZKÖY Darya İnşaat Turizm Gıda San.ve Tic.
83 BEYKOZ TOKATKÖY BEYKOZ BELEDİYESİ
84 BEYKOZ FATİH SULTAN MEHMET Akviya Mesire Alanı İşletmeciliği Tic.Ltd.Şti
85 BEYKOZ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ŞEHİR ORMANI BEYKOZ BELEDİYESİ
86 ÜMRANİYE HEKİMBAŞI ÜMRANİYE BELEDİYESİ
87 ÜMRANİYE ÜMRANİYE ŞEHİR ORMANI ÜMRANİYE BELEDİYESİ
88 BEYKOZ YILDIZTEPE BEYKOZ BELEDİYESİ
89 BEYKOZ KAVACIK Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı
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90 TUZLA AKFIRAT TUZLA BELEDİYESİ
91 KARTAL AYDOS (AYAZMA) ŞEHİR ORMANI KARTAL BELEDİYESİ
92 KARTAL AYDOS ÇAĞLA TURİZ
93 KARTAL BAŞIBÜYÜK ORAY İNŞAAT TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ/ İlk İşletmecisi olan ETE TURİZM tarafından 20.12.2018 tarihinde devredilmiştir.
94 KARTAL FINDIKLI YONCA GIDA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
95 KARTAL GÜLENSU Aydınoğulları Holding9
6 KARTAL KARASUDERE Kübra Grup İnş. Taah. Oto. Tur.Gıda Eml. Tem.Dış Tic. Ltd. Şti.
97 TUZLA BELEDİYESİ
98 ÇEKMEKÖY KOÇULLU KOÇULLU KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ -( İLK İŞLETMECİSİ MGM SPORTİF ÜRÜNLER 27.12.2018 TARİHİNDE MESİRE YERİNİ DEVRETMİŞTİR.
99 ÇEKMEKÖY MEŞE ALTI (ÖMERLİ) ÖZDİL DAY. TÜK. MALLARI SAN.
100 BEYKOZ CUMHURİYET KÖY Orman fakültelileri derneği İktisadi İşletmesi
101 BEYKOZ RİVA ÇAYAĞZI BEYKOZ BELEDİYESİ
102 SULTANBEYLİ BALLICA SİNOP İLİ VE İLÇELERİ KÜLTÜR DER.
103 SANCAKTEPE EYÜP SULTAN SANCAKTEPE BELEDİYESİ
104 SULTANBEYLİ KURNA KÖYÜ PENDİK BELEDİYESİ
105 SANCAKTEPE MEŞELİK SANCAKTEPE BELEDİYESİ
106 SULTANBEYLİ PAŞAKÖY Sahilköy Turizm Medya Ltd.Şti
107 SANCAKTEPE AYDOS MİLLET BAHÇESİ ( Eski adı Sancaktepe) SANCAKTEPE BELEDİYESİ
108 SULTANBEYLİ SAZAKÇEŞME FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
109 SULTANBEYLİ ŞALGAMLIDERE SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
110 SULTANBEYLİ TAVUKÇU YOLU PENDİK BELEDİYESİ
111 SULTANBEYLİ MİMAR SİNAN SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
112 SULTANBEYLİ AYDOS KALESİ SULTANBEYLİ BELEDİYES
İ113 SULTANBEYLİ ABDURRAHMANGAZİ SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
114 PENDİK EMİRLİ kclp gıda Ürn. Ve San. Tic.lmt.şti
115 TUZLA MERCAN YUVASI TUZLA BELEDİYESİ
116 BEYKOZ GÜMÜŞSUYU Darul eytam Vakfı
117 SARIYER YEŞİLTEPE ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
118 SARIYER KURTYOLU Seyrantepe İşletmecilik Turizm ve tic ltd şti
119 SULTANGAZİ MİMAR SİNAN ŞEHİR ORMANI SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
120 SULTANGAZİ HACI BEKTAŞ-I VELİ SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
121 ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY ARAŞ İNŞ. YAT. TAAH. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş
122 EYÜP GÖKTÜRK BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
123 EYÜP ÇİÇEKÇİLER Hasan Erdoğan AYDOĞAN
124 EYÜP AZİZPAŞA GÜNGÖREN BELEDİYESİ
125 EYÜP ULUSLAR ARASI KENT ORMANI İ.B.B
126 ARNAVUTKÖY TAŞOLUK Kozalak Plastik turz.inşaat Gıda
127 ARNAVUTKÖY İMRAHOR ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
128 ARNAVUTKÖY KAYABAŞI Etzade Gıda Tarım ve Hayvancılık Tic.Ltd.Şti
129 ARNAVUTKÖY TAYAKADIN ÖGER MERMERCİLİK
130 ÜMRANİYE OSMANGAZİ KORUSU ÜMRANİYE BELEDİYESİ
131 ÇEKMEKÖY BEYZADE ÇEKMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
132 MALTEPE ATAŞEHİR SİMURG GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş
133 KAĞITHANE KAĞITHANE KAĞITHANE BELEDİYES
134 ARNAVUTKÖY FINDIKDERE Duru Doğal Hayat ve Sağlık A.ş
135 ÇEKMEKÖY ÇAMLIK Çekmeköy Bld.Başkanlığı
136 ÇEKMEKÖY İBNİ SİNA Arvona Turizm Tarım Hayvancılık ve Maden İşletmeciliği Dış. Tic. Ltd. Şti
137 ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR ŞEHİR ORMANI Üsküdar Belediye Başkanlığı
138 ÇEKMEKÖY HANZADE BBC Metal enrj.san.ve dış.tic.aş.
139 SANCAKTEPE Hilal Konaklamasız Orman Parkı SANCAKTEPE BELEDİYESİ İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL İLİ EKOTURİZM ROTASI1 Adalar Büyükada Ekoturizm Alanı OGM
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