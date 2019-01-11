İstanbul'da lodos, gece saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle İstanbul Boğazı kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.

İHA'nın haberine göre; lodos, Kadıköy Moda Sahili'nde de dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.