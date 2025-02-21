İstanbul'da kurslar iptal mi edildi? 22-23 Şubat İstanbul'da hangi kurslar olmayacak? İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı
İstanbul hafta içinden itibaren karlı havanın etkisi altına girdi. Altay kar fırtınası ülkeyi beyaz örtüyle kaplamaya devam ederken okullar ve ulaşım araçları da hava koşullarından etkileniyor. Bir yandan da kurslara gidecek olan vatandaşlar açıklamaları yakından takip ediyor. Peki İstanbul'da kurslar iptal mi edildi? 22-23 Şubat İstanbul'da hangi kurslar olmayacak?
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Türkiye'nin dört bir yanından kar manzaraları gelmeye devam ederken, birçok ilde eğitime de ara verildi. Şimdi ise vatandaşlar, kuryelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 21 Şubat Cumartesi- Pazar İstanbul’da kurslar iptal mi edildi?
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İSTANBUL’DA KURSLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, 22-23 Şubat tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.
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İstanbul’da etkisi sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmişti. Bununla birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, etkisini sürdüren kar yağışının devam edeceğini belirterek sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.”
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