İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Silivri'de kar yağışı beyaz örtü oluşturdu. Öte yandan İstanbul Çatalca'da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı.
Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde iki ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Silivrinin Kadıköy Mahallesinde yollar beyaza büründü.
Silivri Belediyesi'nden yapılan duyuruda, toplam 25 araç ve 150 personelin kar yağışı nedeniyle görev yapacağı belirtildi.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
İHA'nın haberine göre istanbul Çatalca’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir otomobil kaza yaparken içinde sıkışan iki kişiyi vatandaşlar kurtardı.