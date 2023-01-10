İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu! 110 gözaltı

İstanbul’da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre soruşturma 3 ay önce başladı. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları kandırarak dolandıran bir şebeke tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin ‘Call center’ kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Elde edilen delillerin ardından savcılığın talimatı üzerine operasyon düzenlendi.