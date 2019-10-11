Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim günü başlatılan “Barış Pınarı Harekati”nın ardından İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla yürüyüş, gösteri ve eylem yapacakları bilgisi üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren 14 kişiyi tespit etti. Gösteri,yürüyüş ve eylemleri organize edecekleri belirtilen 14 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar elde edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediliyor.