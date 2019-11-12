Olay Pendik’de 23 Haziran gecesi saat 23:30 sıralarında yaşandı. Adem Perçin, akşam saatlerinde eğlenmek için bir arkadaşıyla evde alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde bu eğlenceye katılmaları için 2 Özbekistan uyruklu kadın eve çağrıldı. Ancak kısa bir süre içinde eve gelen kadınlar ile Perçin arasında tartışma çıktı. Ve iki kadın evden kızgın ayrıldı.

ARKADAŞI GELİP CİNAYET İŞLEDİ



Olay bu tartışmayla bitmedi. 2 kadın bu tartışmayı erkek arkadaşlarına söyledi. Saat 23.30 sıralarında Perçin’in evine gelen kadınların iki arkadaşı tartışmanın hesabını sordu. Evde çıkan ikinci tartışmada şüpheli, belinden çıkarttığı silahla Adem Perçin’in kafasına tek el ateş etti. Perçin hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Adem Perçin

YANLIŞ KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ



Olayın görgü tanığı Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde İ.M. adlı kişinin fotoğrafını teşhis etti. "Katil zanlısına benziyor" dedi. İ.M. adlı kişi verdiği ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını ve olay saatinde başka yerde olduğunu söyledi. Ancak bu fotoğraf teşhisi nedeniyle İ.M. şüpheli olarak tutuklandı. Tam bu sırada devreye Cinayet Masası ekipleri girdi. Tutuklanan şüphelinin ifadesini inceledi.Ve bundan sonra film senaryolarını aratmayan bir çalışma başlatıldı.

GERÇEK KATİL BAŞKASIYDI

Cinayet Masası’nın tecrübeli dedektifleri İ.M.’nin olay saatinde Sabiha Gökçe Havalimanı’nda olduğunu tespit etti. Soruşturma hızlandı ve derinleştirildi. Tanık bu kez Cinayet Masası’na çağrıldı ve başka fotoğraflar gösterildi. Tanık her gösterilen fotoğrafa “Bu benziyor” dedi. Polis tanığın yanlış teşhiste bulunduğunu anladı.

YANLIŞ KİŞİ CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI

Kadınların ifadeleri alındı. Ve cinayeti, kadınların arkadaşı Mehmet F.’nin işlediği tespit edildi. Ancak Mehmet F., kayıplara karışmıştı. Elde edilen tüm deliller hemen savcılığa götürüldü. Ve yanlış teşhis edilerek tutuklanan İ.M.’nin 24 saat içinde cezaevinden çıkarılması sağlandı.

GERÇEK KATİL YAKALANDI



Polis katilin peşini bırakmadı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kaldığı yer tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Mehmet F., işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ CİNAYET DEDEKTİFİ “TANIKLAR YANILABİLİR”



Eski Cinayet Masası dedektiflerinden emekli polis memuru Mustafa Bayram, özellikle cinayetlerde tanıkların fotoğraf teşhislerinde ve canlı teşhislerde yanılma payı olabileceğini belirtti. Ancak bu tür yanılmalarda bile cinayet polisinin o farkı anladığını ve soruşturmaya ona göre devam ettiğini söyledi.

“ÖYLE OLAYLAR OLUYOR”



Cinayet Masası ekiplerinin çok doğru iş yaptığını vurgulayan eski cinayet uzmanı Bayram, benzer olaylarla arada karşılaşıldığını da söyledi. Bayram ,yaptığı bir soruşturmada benzer bir olayla karşılaştığını belirterek “10 yıl önce, bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Yanındaki arkadaşı resimlerde birini teşhis etti. Aynı kişiyi 5-6 kişinin içine koyduk. Canlı da da teşhis etti. Ancak biz görgü tanığının yanlış kişiyi teşhis ettiğini anladık. Savcılık tutukladı. Ama biz işin peşini bırakmadık. Ve gerçek katili bulduk. Tutuklanan kişinin de o saatlerde başka yerde olduğunu kanıtladık. İlginçtir, tanık gerçek katili teşhis edemedi. Bunun üzerine gerçek katil ile görgü tanığını yüzleştirdik. Ve zanlı olayın detaylarına kadar anlatınca tanık dehşete düştü. Masum kişiyi böylece kurtardık” dedi.

FOTOĞRAF TEŞHİSİ YASAYA UYGUN



Avukat Göknur Mercan, fotoğraf teşhisinin yasaya uygun olduğunu vurguladı. Teşhislerin canlı ya da fotoğraflarla yapıldığını belirten Mercan ”İki teşhis durumunda da aynı özellikte ve fotoğraf aynı boyutta. Birkaç farklı fotoğrafın, canlı teşhisinde aynı özellikte aynı görünümde birkaç kişinin bir araya getirilmesi şeklinde teşhis yapılır” dedi.

Yanlış teşhis sonucu mağdur olabilecek kişilerin olacağını da anlatan Mercan “Eğer şahıs başka delil çıktıysa teşhis hatalıysa salıverilmesi mi gerekir tutuklandıysa ne olur vs dolayısıyla teşhis işlemi her ne kadar yasada delil olarak öngörülmüşse de bunun hükmü esas alınması için mutlaka diğer delilerle de desteklenmesi gerekiyor.”

‘PARDON” FİLMİNİ HATIRLATTI

Bu olay başrollerini Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’in oynadığı ‘Pardon’ filmini hatırlattı. Film, bir cinayet olayında yanlış teşhisten dolayı cezaevine giren ve 4 yıl hapis yatan Hasan Ersoylu’nun hayatını konu almıştı. Suçsuz olduğu kanıtlanan Ersoylu’ya ‘Pardon’ denilmişti.