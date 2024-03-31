İstanbul Kadıköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Kadıköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Kadıköy Belediye başkan adayları
İstanbul Kadıköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kadıköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kadıköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kadıköy yerel seçim sonuçları..
İstanbul Kadıköy BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığını 201646 alınan oy ve %65.99 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şerdil Dara Odabaşı kazanmıştır.
Kadıköy Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %65.99
Adalet ve Kalkınma Partisi %19.54
İYİ Parti %12.66
Saadet Partisi %0.59
Demokratik Sol Parti %0.44
Vatan Partisi %0.35
Büyük Birlik Partisi %0.22
Bağımsız %0.20
Demokrat Parti %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi %0.09
İstanbul Kadıköy BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİVELİ ARSLAN - AK Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı MESUT KÖSEDAĞI - CHP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı KÜBRA DURSUN - İYİ Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı MEHMET ÇEVİK - VATAN İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı YÜCEL DİLBER - BĞMSZ İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı KAMİL ACAR - SP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı FATİH MEHMET MAÇOĞLU - TKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı RECEP YILMAZ - SP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı VEYSİ ESKİ - DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı ŞAKİR AYGÖL - BBP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı DEVRAN AYDOĞAN - DP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ - AB İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı FATİH ÖZGÜR - AP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı SEMİH BAKIR - ANAP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı BARIŞ KAZANCI - DSP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı NURCAN SABUR - BTP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı GÖNÜL IŞIK - TİP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı MUZAFFER BOZKURT - DEM Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı FAHRETTİN EROĞLU - MEMLEKET İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı DOĞAN ERGÜN - TİP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı ALİ KEMAL ÇAMUR - MP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı HASAN AYDIN - HÜDAPAR İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı PINAR AKBİNA KARAMAN - HKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı LEVENT METİN - YENİDEN REFAH İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı TUĞRUL KİHTİR - ZP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı ESİN AYDEMİR - DEVA İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı MEHMET TURAN - DP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı ATAKAN BOYOĞLU - TKP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı SERKAN ILDAM - ABP İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
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