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        Haberler Gündem İSTANBUL YEREL SEÇİM- İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkan adayları

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkan adayları

        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Zeytinburnu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Zeytinburnu yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:04 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:20
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        İstanbul Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? İstanbul Zeytinburnu Belediye başkan adayları
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        İstanbul Zeytinburnu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanlığını 75885 alınan oy ve %50.42 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ömer Arısoy kazanmıştır.

        Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %50.42

        Cumhuriyet Halk Partisi %46.08

        Saadet Partisi %2.24

        Demokratik Sol Parti %0.55

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.32

        Demokrat Parti %0.20

        Vatan Partisi %0.19

        Bağımsız %0.03

        İstanbul Zeytinburnu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ÖMER ARISOY - AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ONUR SOYTÜRK - CHP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı KÜRŞAT ÖZER - İYİ Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı OKTAY EKMEN - VATAN İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı İSMAİL YAVUZ - EMEP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı SAMET GÜLAYDIN - SP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı YILMAZ AKKILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı FEYZULLAH ÇİFTÇİ - HÜDAPAR İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı RECEP AVCI - MP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ÖMER FARUK KABARIK - MP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı GÖKHAN KASAP - YENİDEN REFAH İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı AYDEMİR ALIÇLAR - ZP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı CEYLAN YALÇIN - DEVA İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı SEHER TORAMAN - BTP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı YILMAZ BAYAT - SP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ERSAN GÖKGÖZ - BTP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı SELİM ÇELİK - TKH İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı FURKAN DEMİRCAN - MİLLİYOL İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı LALE ÖZEL - MEMLEKET İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı HANDE MUTLU - DEVA İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı NACİ CEBECİOĞLU - MP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı KÜBRA KORKMAZER - MİLLİYOL İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ORHAN KAMO - TİP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ŞİNASİ KUYTAK - Gelecek Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı JÜLİDE SARIKAYA KURDOĞLU - ZP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı FAİK EREN - DEVA İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı MELİSA HACIAHMETOĞLU - DP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı DUYGU KARADENİZ - TKP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı SEBAHİTTİNCAN ŞENEL - BBP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı EKREM KOÇAR - DSP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı RAMAZAN ALTAN - Gelecek Partisi İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı AYŞE ATEŞ - DEVA İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı GÜLTEN ARABULAN - HKP İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı HASAN GÜVEN - AB İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı

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