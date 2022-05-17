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İstanbul Viyana Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yaptı

Ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarının bürokrasi ve iş dünyasının üst düzey temsilcileri ile birlikte değerlendirildiği Viyana Ekonomik Forumu’nun İstanbul ayağı gerçekleştirildi. Organizasyonda üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birlikleri değerlendirilirken, karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Bu toplantılar vesilesi ile bölge çapında karşılıklı yatırımların artacağına ve iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi. Viyana Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Elena Kirtcheva ise, "Farklı biçimlerde daha uzun yıllar boyunca sürecek uluslararası iş birliğini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı

17.05.2022 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Viyana Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yaptı
HABERTURK.COM

Adriyatik Denizi’nden Karadeniz’e kadar olan bölgede bulunan ülkelerin dahil olduğu Viyana Ekonomik Forumu’nun (VEF) toplantısı “Vienna Economic Talks-Istanbul Meeting 2022” başlığı altında İstanbul’da gerçekleştirildi. Organizasyonda üye ülkeler arasındaki ekonomik iş birlikleri değerlendirilirken, karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Kosova Maliye, Çalışma ve Transfer Bakanı Hekuran Murati, ve Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Delina Ibrahimaj’ın katıldığı organizasyon, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Viyana Ekonomik Forumu Başkanı Peter Umundum ve Viyana Ekonomik Forumu Genel Sekreteri Elena Kirtcheva’nın yanı sıra uluslararası üst düzey iş insanlarının katılımları ve konuşmalarıyla gerçekleştirildi.

'KARŞILIKLI YATIRIMLARIN ARTACAĞINA İNANIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, gerçekleşen organizasyon ile ilgili olarak, "Bugüne dek VEF delegasyonu ve üye ülkeler ile birçok alanda iş birliği ve tecrübe paylaşımı imkânımız oldu. Türkiye, VEF üyesi ülkelerin şirketlerinin yurtdışına açılma süreçlerinde ilk yatırım yaptığı ülkelerden biri olmaktadır. Benzer şekilde özel sektörümüzün de sanayi, hizmetler, telekomünikasyon, lojistik ve altyapı gibi çeşitli sektörlerde VEF üyesi ülkelerde önemli yatırımları olduğunu görüyoruz. Bu toplantılar vesilesi ile bölge çapında karşılıklı yatırımların artacağına ve iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

Viyana Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Büyükelçi Dr. Elena Kirtcheva ise, "Türk ortaklarımıza, uzun yıllar boyunca sağlanan olağanüstü iş birliği ve destekleri için en derin şükranlarımı sunuyorum. Farklı biçimlerde daha uzun yıllar boyunca sürecek uluslararası iş birliğini dört gözle bekliyorum. Bugün bir arada olduğumuz Türkiye’deki ortaklarımızla, fikirlerin hayata geçtiği ve ortak çözümler aradığımız gibi, bundan sonra da bu vizyoner bakış açısıyla bir arada olmaya devam etmeyi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üye ülkelerde düzenlenen ara toplantıların yanı sıra bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Viyana Ekonomik Forumu’nun ana oturumu ise Kasım ayında Viyana’da gerçekleştirilecek.

Üye ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya ve Ukrayna yer alırken, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 2015 yılından bu yana Viyana Ekonomik Forumu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet gösteriyor.

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