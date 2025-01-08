İstanbul ve Ankara’da yaratıcılığa teşvik eden çocuk atölyeleri

18 Ocak’tan 1 Şubat’a dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden zengin içeriklere sahip ücretsiz atölyeler minik katılımcılarını bekliyor.

Çocuklar bu eğlenceli tatil atölyelerinde önemli sanatçılarımızla, antik kentlerimizle ve zengin kültürel mirasımızla buluşacak; sanat eserlerinden, doğadan ve hayal güçlerinden ilham alacak; kentleşme ve yeşil alan gibi kavramlarla tanışacak; kukla, kolaj, mozaik, portre ve robotik çalışmalarıyla kendi tasarımlarını ortaya koyacak.

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REKLAM İş Sanat’ın yarıyıl tatilindeki atölyelere kaydınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ 19 Ocak Pazar, 11.00 / 25 Ocak Cumartesi, 11.00 / 1 Şubat Cumartesi, 12.00 Yaş grubu: 8-12 Yaş Bu eğlenceli ve öğretici atölyede çocuklar, müzenin “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergisinde farklı tekniklerle yapılmış heykel çalışmalarını detaylıca inceleyecek, heykeller ve heykeltıraşlar hakkında sohbet edecekler. Ardından da tanıştıkları sanatçılardan ilhamla, alüminyum folyo ve tel kullanarak özgün heykellerini üretecekler.

YÜZLERDEKİ HİKÂYEYİ KEŞFET: YARATICI PORTRE ATÖLYESİ 19 Ocak Pazar, 13.00 / 23 Ocak Perşembe, 11.00 / 28 Ocak Salı, 11.00 / 1 Şubat Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 6-9 yaş REKLAM Yaratıcılığı teşvik eden bu atölyede çocuklar sanatın gücüyle bir “yüz”ün derinliklerine inmeye hazırlanıyor. Her yüzün kendi hikâyesini anlattığı portre eserleri inceleyerek başlayacakları atölyede, temel portre tekniklerinden yola çıkarak renkler, dokular ve çizgilerle duygularını ve kişiliklerini yansıtan eserler yaratacaklar. Yüz hatlarını şekillendirirken sadece görsel bir temsili değil, aynı zamanda içsel dünyalarını da ortaya koyacaklar.

HEYKELDEN ÖYKÜYE: YARATICI YAZMA ATÖLYESİ 21 Ocak Salı, 11.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Müzenin koleksiyonundaki seçilen bir heykelin formundan, şeklinden, duruşundan ve materyalinden yola çıkacak olan çocuklar, nesne temelli düşünme, imge tiyatrosu, oyun, müzik ve doğaçlama gibi disiplinler arası bir içerik akışıyla o heykelin öyküsü oluşturulacaklar.

BU BİZİM SOFRAMIZ 21 Ocak Salı, 14.00 Yaş grubu: 5-9 Yaş “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi kapsamında sofra kültürüne odaklanan bu atölye, lezzetlerin birleştirici gücünü ve sanatçıların ilham yollarının keşfedileceği bir sergi turu ile başlayacak. Ardından çocuklar birbirlerini aynı apartmanda yaşayan komşular olarak hayal edecek ve bahçedeki uzun bir masa etrafında toplaştıkları bir festival sofrasını resmedecekler.

REKLAM TABAĞIMDAKİ NATÜRMORT 22 Ocak Çarşamba, 11.00 / 26 Ocak Pazar, 12.00 / 30 Ocak Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Bu atölyede minik sanatseverler, hayatın basit ama büyüleyici detaylarına daha dikkatli bakacak, günlük yaşamın parçası olan nesneleri sanatla buluşturacaklar. Osman Nuri Paşa’nın “Tabaklı ve Meyveli Natürmort” eserinden ilhamla, masalarındaki meyveler veya çiçekleri gözlemleyerek birer sanat eserlerine yansıtacaklar. Atölye, natürmort sanatının temellerini keşfederken, ışık, gölge ve renklerin nasıl etkileşime girdiğini öğrenme fırsatı da sunacak.

SULUBOYA İLE RENKLİ NATÜRMORTLAR 22 Ocak Çarşamba, 14.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Çocukların suluboya tekniklerini kullanarak günlük yaşamın nesnelerini sanat eserlerine dönüştürecekleri bu atölyede meyveler, çiçekler ve şişeler gibi objeler, suyun yumuşak geçişleri ve renklerin zarif dokunuşlarıyla kâğıda hayat verecek. Minik sanatseverler suluboyanın akışkan yapısını keşfeder ve ışık ile gölgenin nasıl işlediğini öğrenirken yaratıcı düşünme ve gözlem yapma yeteneklerini de güçlendirecekler.

REKLAM DOĞANIN RENKLİ HİKÂYELERİ: KARTPOSTAL ATÖLYESİ 24 Ocak Cuma, 11.00 / 31 Ocak Cuma, 13.00 Yaş grubu: 8-12 Yaş Bu atölyede çocuklar doğanın farklı mevsimlerini, manzaralarını ve detaylarını kendi gözlerinden yansıttıkları renkli kartpostallara aktaracaklar. Çiçekler, ağaçlar, deniz kenarları veya dağ manzaraları gibi doğal ögeler, çeşitli boyama teknikleriyle canlanacak. Sanatla duygusal ifadeyi birleştiren eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak atölyede üretilen her bir kartpostal, katılımcıların doğa ile kurduğu özgün bağlantıların birer yansıması olacak.

BİR KEDİ GÖRDÜM SANKİ 24 Ocak Cuma, 14.30 Yaş grubu: 3-5 yaş Çocuklar müzenin “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisinin “Hayvanlar Âleminden” isimli bölümündeki sanatçıları ve resim veya heykel gibi farklı sanatsal üretimlerini keşfedecek. Doğa ve hayvan sevgisinin önemine vurgu yapılacak atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar önce sevimli bir kedi ailesi resmedecek. Ardından, bu sevimli aile için üç boyutlu çalışmayı deneyimleyerek kedi evlerini yapacaklar.

REKLAM DUYGU ŞEMSİYESİ 26 Ocak Pazar, 16.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Duyguların da tıpkı hava durumu gibi değişken; kimi zaman güneşli, kimi zaman yağmurlu olduğuna dair bir sohbetle başlayacak bu atölyede çocuklara ressam Şeref Bigalı’nın “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisinde yer alan “Yağmur” isimli eseri eşlik edecek. Bigalı’nın eserinden ilhamla dışavurumcu sanat pratiğini deneyimleyecek çocuklar, kendi duygu ve düşüncelerini kolaj tekniği ile görselleştirecekleri üç boyutlu şemsiyelerini tasarlayacaklar.

TATLI ANILAR 28 Ocak Salı, 13.00 Yaş grubu: 8-11 yaş “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede çocuklar hem tabloların kendilerinde yarattığı hisler hem de sanatçılarda yarattığı etkiler hakkında konuşacak. Hatıralarına yer etmiş sofraları ve lezzetli yemekleri hatırlayarak ellerindeki kartlara resimler çizecek, duygularını yazarak kendi anı kartlarını oluşturacaklar.

REKLAM DOĞADAN İLHAMLA MOZAİK ATÖLYESİ 29 Ocak Çarşamba, 11.00 Yaş grubu: 8-12 yaş Bu atölyede çocuklar doğada gözlemledikleri şekiller, renkler ve desenleri kullanarak çeşitli malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapacak. Mozaik sanatının estetik anlayışından ilham alarak, taşlar, camlar ve doğal öğeler yerine farklı malzemeler ve tekniklerle doğanın sunduğu görsel zenginliği kendi tarzlarında ifade edecekler. Doğayı daha yakından keşfederken özgün eserler yaratacak, el becerilerini geliştirecekler ve kendi yaratıcılıklarını keşfedecekler.

BENİM KUMBARAM 29 Ocak Çarşamba, 13.00 Yaş grubu: 6-9 yaş Edip Hakkı Köseoğlu’nun Müze’de sergilenen “Kumbaralı Çocuk” eserine odaklanacak olan çocuklar, tasarruf ve birikim kavramlarını keşfedecek. Resimdeki kumbaranın, birikim ve geleceğe yönelik planlamanın simgesi olarak nasıl kullanıldığını tartışacak, tasarruf alışkanlıklarının hayatlarındaki yerini anlayacaklar. Ardından kendi kumbaralarını tasarlayarak yaratıcı süreçlerini geliştirirken, tasarrufun sorumluluk, planlama ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu öğrenecekler.

REKLAM BİR DİLİM SANAT 30 Ocak Perşembe, 14.30 Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Bu atölyede, mutfak dünyasının renkli bir tarifi yaratıcı bir çalışmaya dönüşecek. Minik katılımcılar önce “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinde yer alan iştah açıcı eserleri inceleyecek. Ardından, kendilerine eşlik eden yetişkinler eşliğinde kendi leziz pasta heykellerini yapacaklar.

HAYAL BAHÇESİ 31 Ocak Cuma, 11.00 Yaş grubu: 6-9 yaş “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisinin “Cömert Doğa” bölümündeki, ülkemizin farklı bölgelerinden tarla, bağ ve bahçe görünümlerini konu alan eserlerin incelenmesiyle başlayacak bu atölyede çocuklar, kentleşme ve yeşil alan kavramları üzerine tartışacak. Ardından sanatçı Yalçın Gökçebağ’ın “Çay Bahçesi” isimli resimden ilhamla kendi mini hayal bahçelerini tasarlayacaklar.

Türkiye İş Bankası Müzesi, Eminönü-İstanbul MÜZE HATIRAM 18 Ocak Cumartesi, 11.00 / 25 Ocak Cumartesi, 11.00 / 29 Ocak Çarşamba, 11.00 / 31 Ocak Cuma, 11.00 Yaş grubu: 5-6 yaş Müze’nin birbirinden eğlenceli bölümlerini bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık nesnelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesne ve mekânları, bilmece-bulmaca oyunuyla pekiştirecekler.

DÜNYANIN PARASI 18 Ocak Cumartesi, 14.30 / 28 Ocak Salı, 11.00 / 29 Ocak Çarşamba, 12.30 Yaş grubu: 9-12 yaş Paranın tarihinin ve paranın üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretimi hakkında bilgi sahibi olup dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacak.

REKLAM İŞİM BİRİKİM 21 Ocak Salı, 11.00 / 23 Ocak Perşembe, 16.30 / 30 Ocak Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 10-12 yaş Birikim ve tasarruf kavramlarının irdelendiği, kumbara tasarımlarının incelendiği bir müze turu ile başlayacak olan atölyede Türkiye İş Bankası Müzesi’nin tasarladığı “İşim Birikim” kutu oyunu ile çocuklar, bütçe yapmanın önemini, parayı doğru yönetme yöntemlerini, arz-talep dengesi gibi ekonominin temel prensiplerini pekiştirecek.

EĞLENCELİ ARAÇLAR 21 Ocak Salı, 14.00 Yaş grubu: 7-9 Yaş Hız ve tasarımı bir araya getiren bu atölyede çocuklar ulaşım araçlarının renkli dünyasını keşfederek motorlu bir araba modeli tasarlayacaklar. Lego ve robotik STEAM modeli ile tanışma fırsatı bulacak, kendi tasarladıkları modelin hareket mekanizmalarını öğrenecekler.

REKLAM DÖNME DOLAP 21 Ocak Salı, 15.30 Yaş grubu: 5-6 Yaş Minik mühendisler için tasarlanan bu atölyede minik katılımcılar mekanik sistemlerde gücü sağlayan tork kavramı ile tanışacak. Lego ve robotik STEAM modelleriyle çalışarak büyük bir dönme dolap tasarlarken hem problem çözme becerilerini geliştirecek hem de eğlence ile yaratıcılığı bir araya getirme fırsatı bulacaklar.

SANATÇI ROBOTLAR 21 Ocak Salı, 16.30 Yaş grubu: 7-9 yaş Sanat ile mühendisliği bir araya getiren bu atölyede çocuklar Lego ile robotik bir model tasarlayacaklar. Tasarladıkları sanatçı robotun çizim yapmasını sağlayacak olan çocuklar teknoloji ve sanatın nasıl bir araya geldiğini keşfedecekler. İŞİM DÜŞÜM OYUN

22 Ocak Çarşamba, 11.00 REKLAM Yaş grubu: 7-8 yaş Katılımcıların hayal güçleri ile tasarım ve yaratım süreçlerini bir araya getiren bu atölyede Müze’nin kasa dairelerine kısa bir yolculuk yapılarak insanların eskiden kasalarda saklamış olabileceği nesneler üzerine sohbet edilecek. Kasada karşılaşılan nesneler hakkındaki bir hikâyeden hareketle çocuklar tasarruf, ileri dönüşüm, tüketim, üretim ve değer gibi kavramlar üzerine düşünüp kendi hikâyelerini tasarlayacak.

MUTLULUK 22 Ocak Çarşamba, 14.30 Yaş grubu: 9-12 yaş Mutluluk temalı bu yaratıcı drama atölyesinde çocuklar drama teknikleri ile bedensel farkındalık ve özgüven kavramlarına eğilecek; grup çalışması yaparak kendini farklı sanat disiplinleri ile ifade etmeyi, hayal güçlerini ortaya çıkarmayı, duyularını ve duygularını keşfetmeyi öğrenecek.

REKLAM SAKAR CADI VİNİ 22 Ocak Çarşamba, 16.30 / 23 Ocak Perşembe, 14.00 Yaş grubu: 4-6 yaş Masal anlatıcısı Deniz Soruklu Evren’in hayat verdiği Sakar Cadı Vini, maceralarını masalsı bir dille katılımcılarla paylaşacak. Atölyede müzik eşliğinde doğaçlamalar ve Vini’nin kitaplarından yola çıkarak dinozor konulu resim yarışması yapılacak.

5 KURUŞA 5 HİKÂYE 23 Ocak Perşembe, 11.00 Yaş grubu: 7-8 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Çocuklara tasarruf bilincini aşılamayı hedefleyen bu atölye, atasözlerini, müzik eşliğinde doğaçlamayı ve heykel çalışmasını bir araya getirecek. Ebeveynle birlikte paylaşım ve yaratım sürecini ön plana çıkaran atölyede her aileye temsili 5 kuruş verilerek tasarruf üzerine en fazla üç dakikalık bir hikâye, bir skeç ya da bir anlatı üretmeleri istenecek. Katılımcılar aktarılan hikâyelerin figürlerinden yola çıkan bir tuval çalışması ile atölyeden ayrılacak.

REKLAM ÇORAP KUKLA ATÖLYESİ 24 Ocak Cuma, 13.30 Yaş grubu: 5-6 yaş El becerilerinin geliştiği ve hayal gücünün desteklendiği bu kukla tasarım atölyesinde çocuklar birlikte üretmenin önemini kavrayacak. Kendi çorap kuklalarını tasarlarken bir yandan da hayali kahramanlarını yaratarak kukla arkadaşlığının eğlenceli yanlarını birlikte keşfedecekler.

KÂĞIT KUKLA ATÖLYESİ 24 Ocak Cuma, 15.00 Yaş grubu: 7-8 yaş Kendi kâğıt kuklalarını tasarlayacak olan çocuklar renkli boyalar, düğmeler, kumaş ve yün gibi geri dönüştürülebilir malzemelerle tasarımlarını süsleyecek. El becerilerinin geliştiği ve hayal gücünün desteklendiği kukla tasarım atölyesinde birlikte üretmenin önemini kavrayacaklar.

ESKİDEN YENİYE 25 Ocak Cumartesi, 15.30 / 31 Ocak Cuma, 13.30 REKLAM Yaş grubu: 7-9 yaş Bir eğitmen eşliğinde müze turu ile başlayacak atölyede minik katılımcılar geçmişten bugüne iletişimin yapı taşlarını öğrenecek ve iletişim araçlarını keşfedecekler. Keçeli boyalarla hazırladıkları kendi kartpostal tasarımlarını, dönem pullarının replikalarıyla süsleyecekler.

İKLİM BİLİNCİ 28 Ocak Salı, 12.00 Yaş grubu: 5-6 yaş Çocuklar bu atölyede yaratıcı drama etkinlikleriyle iklim kirliliğinin küresel ısınmaya etkilerini, doğaya ve hayvanlara verdiği zararları öğrenecekler. Doğa sevgilerini ve doğaya karşı olan sorumluluklarını keşfedecek olan minik katılımcılar kendi afiş tasarımlarını yapacaklar.

UZAY SERÜVENİ 28 Ocak Salı, 13.30 Yaş grubu: 7-8 yaş Bilimsel merak ve yaratıcılığın bir araya geldiği bu atölyede çocuklar uzayda esrarengiz ve eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Gezegenleri tanıyıp bir uzay yolculuğunu canlandırdıktan sonra kendi uzay roketlerini tasarlayacaklar. REKLAM PENGUEN İLE BALİNA

28 Ocak Salı, 15.00 Yaş grubu: 5-6 yaş Çocuklar bu atölyede Penguen ile Balina’nın gözünden okyanusları, şehirleri ve yolları inceleyecekler. Oyunlar ve doğaçlama teknikleri ile yaratıcı düşünme ve hayal gücü becerilerini pekiştirecekler. Bu yolculukta gördükleri nesneleri çeşitli şekillere benzeten katılımcılar, heyecan dolu bir dostluk macerasına eşlik edecekler.

KIZILGERDAN İLE REN GEYİĞİ 28 Ocak Salı, 16.30 Yaş grubu: 7-8 yaş Dostluk, sevgi ve yuvaya dönüş konularını temel alan bu atölyede çocuklar oyun, görsel okuma ve imge teknikleri ile Ren Geyiği’nin kaybolma sürecini inceleyecek ve eve dönüş yollarını keşfedecekler. Kar taneleri eşliğinde bir dostluk hikâyesini doğaçlama ile canlandırırken kendilerini ve çevreyi tanıyıp öğrendiklerini diğer katılımcılarla paylaşacak, şiddetsiz iletişim tekniklerini pekiştirme fırsatı bulacaklar.

REKLAM KEREM İLE MİNİK CANAVARLAR 29 Ocak Çarşamba, 15.00 Yaş grubu: 7-8 yaş Minik katılımcılar bu atölyede oyun ve doğaçlama teknikleri ile Kerem’in maceralarına katılıp ormanda bir gece geçirmeyi deneyimleyecekler. İmge ve tasarım odaklı düşünme tekniklerini öğrenecek olan çocuklar kitaptaki karakterlere eşlik edecekleri bir kamp canlandırması yapacaklar.

PARLAK KAHRAMAN VE HASTA ORMAN 29 Ocak Çarşamba, 16.30 Yaş grubu: 9-12 yaş Doğanın bir bütün oluşunun ve döngülerinin temel alındığı bu atölyede çocuklar imge ve doğaçlama teknikleriyle öykünün bir parçası olmayı deneyimleyecek. Hastalığın iyileşme için yeni fırsatlar yaratabileceğini öğrenirken görsel okuma tekniği ile doğanın sorunlarına çözümler üretecekler.

BAYRAK SALLAYAN ROBOTLAR REKLAM 30 Ocak Perşembe, 13.30 Yaş grubu: 7-9 yaş Çocuklar bu atölyede havacılık tarihinde önemli bir yeri olan Leonardo da Vinci’den esinlenerek kanat mekanizmasına sahip bir robotik Lego modeli inşa edecekler. Havacılık tarihi hakkında bilgiler edinecek, aynı zamanda Lego ve robotik STEAM modeli ile tanışma fırsatı bulacaklar. Kendi icatlarını geliştirerek modelin iki robotik kolunda Türk bayraklarını sallayabileceği bir tasarım yapacaklar.

ELEKTRİK SANTRALİ 30 Ocak Perşembe, 15.00 Yaş grubu: 10-12 yaş Enerji türleri ve yenilenebilir enerji üretimi hakkındaki temel bilgileri öğrenerek atölyeye başlayacak olan çocuklar rüzgârın aynı zamanda enerji üretimini sağlayan bir araç olduğunu keşfedecek ve resimli yönergelerle bir elektrik santrali modeli inşa edecekler.

ROBOT BALERİNLER 30 Ocak Perşembe, 16.30 REKLAM Yaş grubu: 7-9 Yaş Lego ve STEAM modeli ile tanışarak hareketin mekaniğini keşfedecek olan çocuklar, estetik ve yaratıcılığı tasarımlarına yansıtarak dans eden bir balerin robot inşa edecekler. TASARRUF KUTUM 31 Ocak Cuma, 15.00

Yaş grubu: 8-10 yaş Müzeyi bir eğitmen eşliğinde gezerek atölyeye başlayacak olan çocuklar bu gezi esnasında tasarruf kavramını irdeleyecek ve tarihte bir yolculuğa çıkarak tasarrufların bir devletin kuruluşundaki katkısını keşfedecekler. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar. İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

ORMANLAR DİYARI: KOLEKTİF KOLAJ ATÖLYESİ 18 Ocak Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 7-9 yaş Türkiye İş Bankası’nın “81 İlde 81 Orman” projesinden ilham alan atölyede çocuklar çevre bilinci, biyoçeşitlilik, doğa ve sanat ilişkisini inceleyecek; ağaç dikmenin iklime etkisi, ekosistem ve habitat oluşturmadaki önemini öğrenecek. Zemine serilen ve bölgelere ayrılan bir Türkiye haritası şablonu üstünde, proje kapsamında dikilen ağaç türlerini temsil eden çoğaltılmış görseller ve tekrar eden dokular kes-yapıştır tekniğiyle sanatsal üretimin nesnesi olurken çocukların çizdiği hayvanlar, manzaralar ve insanlar ile de yaşam alanına dönüşecek.

REKLAM MÜZEDE MASAL: DENİZ ÇAYIRLARINDA YAŞAYAN ÇEVRECİ FOK 18 Ocak Cumartesi, 15.00 / 26 Ocak Pazar, 15.00 Yaş grubu: 4-6 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisinde bir geziyle başlayacak atölyede çocuklar çevreyi korumanın önemini öğrenirken, deniz çayırlarında yaşayan çevreci bir fokun masalını dinleyecekler.

ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ 19 Ocak Pazar, 13.00 / 28 Ocak Salı, 14.00 / 31 Ocak Cuma, 12.00 Yaş grubu: 8-10 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan bu atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “müz”lerle tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

REKLAM RENGARENK VİTRAYLAR 19 Ocak Pazar, 15.00 / 21 Ocak Salı, 15.00 / 28 Ocak Salı, 11.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) 23 Ocak Perşembe, 15.00 / / 30 Ocak Perşembe, 13.00 / 1 Şubat Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 7-10 yaş Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar.

MÜZE HATIRAM 21 Ocak Salı, 11.00 / 29 Ocak Çarşamba, 13.00 Yaş grubu: 5-7 yaş Müzenin birbirinden eğlenceli bölümlerini bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık nesnelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesne ve mekânları, bilmece-bulmaca oyunuyla pekiştirecekler.

REKLAM ŞİMDİ REKLAMLAR: REKLAM AFİŞİ ATÖLYESİ 21 Ocak Salı, 13.00 Yaş grubu: 8-11 yaş “İstikbalinizin Emniyeti-Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” sergisindeki reklam afişlerini bölümünü gezecek olan çocuklar, sergi turunun ardından tanıtımını yapacağı ürünü belirleyerek, sloganlar, hazır kolaj görselleri ve kendi çizimleri ile afişlerini karışık teknik ile hazırlayıp sunacaklar.

KIPIR KIPIR KUKLALAR 22 Ocak Çarşamba, 13.00 / 30 Ocak Perşembe, 15.00 / 1 Şubat Cumartesi, 13.00 Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde) 26 Ocak Pazar, 13.00 / 28 Ocak Salı, 13.00 Yaş grubu: 7-10 yaş İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin en eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan bu atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kıpır kıpır hareketli kuklalarını tasarlayacaklar.

REKLAM TASARRUF KUTUM 22 Ocak Çarşamba, 15.00 / 29 Ocak Çarşamba, 11.00 / 31 Ocak Cuma, 15.00 Yaş grubu: 7-10 yaş Müzeyi bir eğitmen eşliğinde gezerek atölyeye başlayacak olan çocuklar bu gezi esnasında tasarruf kavramını irdeleyecek ve tarihte bir yolculuğa çıkarak tasarrufların bir devletin kuruluşundaki katkısını keşfedecekler. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.

DÜNYANIN PARASI 23 Ocak Perşembe, 13.00 / 29 Ocak Çarşamba, 15.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Paranın tarihinin ve paranın üzerindeki simgelerden yola çıkarak paraların özelliklerinin keşfedileceği bu atölyede Türkiye ve çeşitli dünya ülkelerinin paraları tanıtılacak. Çocuklar Türk lirasının güvenlik özelliklerini, üzerinde yer alan kişileri ve sembolleri yakından tanıyacak, paranın üretimi hakkında bilgi sahibi olup dünyadaki farklı para tasarımlarını inceleyecekler. Öğrendiklerini interaktif bir sunum eşliğinde pekiştirecek olan çocuklar kendi para tasarımlarını da hazırlayacak.

REKLAM MUTLULUK 24 Ocak Cuma, 11.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Mutluluk temalı bu yaratıcı drama atölyesinde çocuklar drama teknikleri ile bedensel farkındalık ve özgüven kavramlarına eğilecek; grup çalışması yaparak kendini farklı sanat disiplinleri ile ifade etmeyi, hayal güçlerini ortaya çıkarmayı, duyularını ve duygularını keşfetmeyi öğrenecek.

İŞİM DÜŞÜM OYUN 24 Ocak Cuma, 13.30 / 25 Ocak Cumartesi, 11.00 Yaş grubu: 7-8 yaş Katılımcıların hayal güçleri ile tasarım ve yaratım süreçlerini bir araya getiren bu atölyede Müze’nin kasa dairelerine kısa bir yolculuk yapılarak insanların eskiden kasalarda saklamış olabileceği nesneler üzerine sohbet edilecek. Kasada karşılaşılan nesneler hakkındaki bir hikâyeden hareketle çocuklar tasarruf, ileri dönüşüm, tüketim, üretim ve değer gibi kavramlar üzerine düşünüp kendi hikâyelerini tasarlayacak.

REKLAM SAKAR CADI VİNİ 24 Ocak Cuma, 15.30 / 25 Ocak Cumartesi, 14.00 Yaş grubu: 4-6 yaş Masal anlatıcısı Deniz Soruklu Evren’in hayat verdiği Sakar Cadı Vini, maceralarını masalsı bir dille katılımcılarla paylaşacak. Atölyede müzik eşliğinde doğaçlamalar ve Vini’nin kitaplarından yola çıkarak dinozor konulu resim yarışması yapılacak.

5 KURUŞA 5 HİKÂYE 25 Ocak Cumartesi, 15.00 Yaş grubu: 7-9 yaş (bir yetişkin eşliğinde) Çocuklara tasarruf bilincini aşılamayı hedefleyen bu atölye, atasözlerini, müzik eşliğinde doğaçlamayı ve heykel çalışmasını bir araya getirecek. Ebeveynle birlikte paylaşım ve yaratım sürecini ön plana çıkaran atölyede her aileye temsili 5 kuruş verilerek tasarruf üzerine en fazla üç dakikalık bir hikâye, bir skeç ya da bir anlatı üretmeleri istenecek. Katılımcılar aktarılan hikâyelerin figürlerinden yola çıkan bir tuval çalışması ile atölyeden ayrılacak.

REKLAM ANTİK KENT NYSA’YI GEZİYORUM 26 Ocak Pazar, 11.00 Yaş grubu: 8-10 yaş Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner’in katılımıyla düzenlenecek olan atölyede çocuklar antik çağlardaki insanların yaşantılarını deneyimleyecek, Nysa’nın sokaklarında eğlenceli bir yolculuğa çıkacak.