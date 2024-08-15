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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul ve Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Ankara ve İstanbul km başı okul servis ücreti

        İstanbul ve Ankara'da okul servisi ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi?

        Yeni eğitim yılı 9 Eylül günü başlayacak. Okulların açılmasına az bir süre kala anne babaları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. İstanbul'daki okul servisi fiyatlarına getirilen yüzde 16 zamdan sonra, Ankara'daki öğrenci servislerine de yüzde 40 zam yapıldı. İşte, 2024 Ankara ve İstanbul güncel okul servisi ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:39
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        • 1

          2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına gerim sayım başlarken; önce İstanbul, ardından Ankara okul servisi ücretlerine zam yapıldığı açıklandı. Yeni okul döneminde servis fiyatları Ankara'da yüzde 40, İstanbul'da yüzde 16 arttı. Peki, yeni servis ücreti zammından sonra İstanbul ve Ankara kilometre başı okul servis fiyatları ne kadara yükseldi? İşte, detaylar...

        • 2

          ANKARA OKUL SERVİSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Okulların açılmasına kısa zaman kala Ankara'da servis ücretleri de açıklandı. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı.

        • 3

          2024 ANKARA GÜNCEL OKUL SERVİSİ FİYATLARI

          0 KM'DEN 3 KM'YE KADAR (YILLIK) 16.745 TL
          3 KM'DEN 6 KM'YE KADAR (YILLIK) 18.450 TL
          6 KM'DEN 10 KM'YE KADAR (YILLIK) 21.320 TL
          10 KM'DEN 15 KM'YE KADAR (YILLIK) 24.810 TL
          15 KM'Yİ AŞAN HER KM İÇİN (YILLIK) 550 TL
        • 4

          İSTANBUL OKUL SERVİSİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da okul servisi fiyatlarına zam yapılmıştı. 0-1 kilometre arası mesafede okul servis ücretleri yüzde 16 zamla, bin 665 liradan bin 931,40 liraya yükseldi.

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