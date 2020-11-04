İstanbul'da mesai düzenlemesi

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İstanbul'da erken mesai ve esnek çalışma toplantısı yapıldı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün 12.30’da video konferans yöntemi ile toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmalar, sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirildi.

'KAMUDA UZAKTAN ÇALIŞMA KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklama yaptı. ''Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi denetlemesine ihtiyaç duymadan tedbirlere aynen uymalıyız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere geri dönmek istemiyoruz'' diyen Yerlikaya kamuda uzaktan çalışma kapsamının genişletildiğini açıkladı.



'9 KASIM'DAN İTİBAREN SANAYİ KESİMİ ÇALIŞANLARI 07.00'DE MESAİYE BAŞLAYACAK'

Yerlikaya, "Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak." dedi.

SAAT 22.00 İTİBARİYLE KAPATILACAKLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınını yavaşlatmak için tüm iş yerlerinin saat 22:00'den sonra kapatılacağını özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulamasının teşvik edileceğini açıkladı. Erdoğan, "Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22:00'de sona erecektir" dedi.

İlk vakanın 10 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de koronavirüs salgını üç aydır artış eğiliminde. Vaka sayısı Ekim ayının ikinci yarısından bu yana 2 bin seviyesinin üzerinde seyrediyor.

'VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 2 Kasım'da Twitter'da yaptığı açıklamada "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" yazdı.

Bakan Koca, 29 Ekim'deki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında çözüme en çok ihtiyaç duyulan konunun toplu taşıma olduğunu belirtti. İşverenlere de seslenen Bakan Koca, "esnek mesai sistemine geçmek için elinizden geleni yapın, şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışın" ifadelerini kullandı.