İstanbul Valisi Gül'den dolandırıcılık uyarısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir." dedi.

Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir



Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderleri devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu, eczacılarımızın da yakından bildiği bir uygulamadır.



Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet… https://t.co/a8ct1JLP73 — Davut GÜL (@gul_davut) May 1, 2025

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Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden biri sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleridir. Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez. Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için lütfen dikkatli ve duyarlı olalım. Zekat ve sadakalarınızı doğrudan tanıdığınız ihtiyaç sahiplerine veya güvendiğiniz kurumlara ulaştırınız."

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.