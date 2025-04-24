İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

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Sosyal medya mecralarında “Büyük deprem bekleniyor” şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır.



Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır.



Vatandaşlarımızdan, bu tür… — Davut GÜL (@gul_davut) April 23, 2025

VALİ GÜL YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaralanan vatandaşları, tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Gül ziyarette, yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Gül, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.