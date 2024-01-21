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        Haberler Gündem İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara çağrı

        İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara çağrı

        İstanbul Valisi Davut Gül İstanbullulara çağrıda bulundu. Havanın soğuk olduğunu söyleyen Gül "Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:25
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        İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara çağrı
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        İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı.

        Gül "Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112’ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

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