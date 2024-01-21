İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara çağrı
İstanbul Valisi Davut Gül İstanbullulara çağrıda bulundu. Havanın soğuk olduğunu söyleyen Gül "Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz" dedi.
Giriş: 21.01.2024 - 22:25 Güncelleme: 21.01.2024 - 22:25
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak vatandaşları uyardı.
Gül "Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112’ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.