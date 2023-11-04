İstanbul Valiliğinden "sağanak" uyarısı

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İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



🟨Bu gece saatlerinde #İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor ☔️



⚠️Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



📎https://t.co/gV4dwFmd10 pic.twitter.com/6MPTqxHMo9 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 4, 2023

SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda vatandaşlar yağıştan korunmak için metro istasyonuna sığındı.

Sağanak ve şiddetli rüzgar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kuvvetli rüzgar Esenyurt’ta bir binanın çatısının kısmen uçmasına ve bir ağacın devrilmesine neden olurken, Avcılar'da rüzgar nedeniyle sahilde yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beylikdüzü'nde vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkan tentelerinin altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Beşiktaş Ortaköy'de sağanak dolayısıyla çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Sağanağa yakalanan vatandaşlar korunaklı yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.

Fatih, Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de de sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak aralıklarla etkili oldu.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir