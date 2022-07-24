Ayasofya Belgeseli

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Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, fethin simgesi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020, Cuma günü yeniden ibadete açıldı. Tarihi gün öncesinde ise hummalı bir hazırlık çalışması yapıldı. Tüm bu süreçler ve sonrası İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan ‘Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya’ belgeselinde anlatıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tarihçi- Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi’nin röportajlarının yer aldığı belgesel, çarpıcı görüntüleri ile Ayasofya’nın ihtişamlı yapısını da gözler önüne seriyor. Ayasofya’nın ibadete açılışına ilişkin hazırlıklardan sonrasında yaşananlara kadar birçok detayın yer aldığı belgesel, tarihe tanıklık ediyor.

Vali Yerlikaya’nın sosyal medya hesaplarından ve İstanbul Valiliği Youtube kanalından paylaşılan belgesel, adeta görsel bir arşiv niteliği taşıyor.