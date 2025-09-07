Habertürk
        Haberler Gündem Eğitim İstanbul Valiliği'nden açıklama! Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirleri açıkladı

        İstanbul Valiliği'nden açıklama! Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirleri açıkladı

        İstanbul Valiliği, yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan önlemleri açıkladı. 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul çevrelerinde güvenlik sağlanacak. Ayrıca 08-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacak

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 15:03 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:03
        Valilik açıkladı! Yeni tedbirler
        İstanbul Valiliğinden yeni eğitim-öğretim yılına için alınan önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde denetimlere aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

        İstanbul Valiliği 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin alınan tedbirleri açıkladı. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrencinin ve 170 binden fazla öğretmenin ders başı yapacağının belirtildiği açıklamada, İstanbul Valiliği'nin öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri aldığı vurgulandı.

        "ASAYİŞ VE DENETİM UYGULAMALARINA ARALIKSIZ OLARAK DEVAM EDİLECEK"

        2025-2026 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 808 noktada, bin 496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul tedbirleri uygulanacağının belirtildiği açıklamada, "Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecektir. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip önceden belirlenmiş okullarda 'Okul Giriş Çıkış saatlerinde' sabit olarak görev yapacaktır. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına en seri şekilde müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri (MOT), 39 ilçede 47 ekiple aralıksız görev yapacaktır. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, 331 ekiple (Çocuk-Asayiş-Trafik-Önleyici-Narkotik Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Personeli ile) eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarına aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

        "TOPLAM 866 PERSONEL İLE TRAFİK TEDBİRLERİ UYGULANACAK"

        Trafik tedbirlerine de yer verilen açıklamada, "Trafik denetleme bölge trafik ve ilçe trafik büro ekipleri 08-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli unsur (Şahin), 39 yaya, 33 çekici olmak üzere toplam 866 personel ile trafik tedbirleri uygulanacaktır. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecektir. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü 08-19 Eylül tarihleri arasında; okul çevrelerinde bulunan önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul önü ve çevrelerinde giriş - çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla tedbir uygulaması yapacaktır. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca okulların açılacağı 08 Eylül 2025 günü ve sonraki günlerde sorumluluk bölgesindeki okullarda ve okul çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle çok yönlü güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması yapılacaktır. Okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde uyuşturucu/uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere öğrencilere alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik yapılan denetimler, okulların açılması ile birlikte yoğunluğu artırılarak devam edecektir. Jandarma ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

