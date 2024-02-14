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İstanbul Üniversitesi kısa süre önce kapılarını ziyaretçilere açtı. Bazı ziyaretçilerin amfilere kadar girip ders izlediği iddia edildi. Üniversitenin ziyarete açılması kararına tepki gösteren öğrenciler, eylem yaptı. Üniversiteden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Öğrenciler, gerekli önlemlerin alınarak kararın geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nden ise dün yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi (İÜ), kurumla ilgili yanıltıcı bilgi ve görselleri maksatlı şekilde paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgi ve görsellerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ve bu tezviratların ortadan kaldırılmasını sağlama zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: PROVOKATİF BİR GİRİŞİM

İstanbul Üniversitesi yerleşkelerinin tarihi mekanlara sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, bu tarihi mekanların ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının proje ve programlarına geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ev sahipliği yapmaya devam edeceği, üniversitenin bilime, sanata verdiği destek ve ehemmiyetin kamuoyunca bilindiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ulusal bir TV-kanal yetkililerinin daha önceden aldığı kurumsal izin çerçevesinde ileri bir tarihte gerçekleştireceği çekim için ders arasında görevli personelimizin eşliğinde yaptığı ön inceleme ziyaretine ait fotoğrafların çarpıtılarak sosyal medya propagandasına çevrilmesi ve tamamen başka bir zemine taşınması, en hafif tabiriyle üniversitemizin 'Açık Kapı-Açık Bilim' felsefesini yıpratmaya yönelik provokatif bir girişimdir. Bu görselleri maksatlı bir şekilde paylaşan sosyal medya hesapları ile ilgili hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır."

BEYAZIT YERLEŞKESİNE ZİYARET İÇİN ALINAN TEDBİRLER AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi, üniversiteye ziyaretlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında, tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşke bahçesini kapsayacak şekilde, internet sitesinden randevu alınarak gerçekleşeceğini bildirdi.

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Halk ziyaretine açılan üniversite, bu ziyaretin ne zaman ve ne şartlarda yapılabileceğine ilişkin bir açıklamayı, okulun sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Açıklamada, üniversitenin öğrenci ve mensupları ile ziyaretçilerin güvenliği için uygulanacak olan tedbirler şöyle sıralandı:

"Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir. Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (http://istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır. Ziyaretlerde, rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır. Resmi tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler), sınav günleri ve üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır. Beyazıt kampüsündeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir."

"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NE ZİYARETLER SADECE KÜLTÜREL AMAÇLI"

Üniversite yönetiminin gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahip olduğu da aktarılan açıklamada, yerleşke ziyaretinde üniversitenin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinliklerin yapılamayacağı, ziyaretlerin sadece kültürel amaçlı gerçekleştirileceği belirtildi.

Bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan "Açık kapı, açık bilim" yaklaşımının, öğrenciler ve mensupların huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek, ziyaretçilerin de sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde icra edileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır" ifadesi kullanıldı.