İstanbul'un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bina inşa yılına göre toplam hane halkı sayısı 4 milyon 755 bin 86. 2000 yılı öncesi inşa edilen binalarda yaşayan hane halkı sayısı ise 2 milyon 244 bin 49.
Giriş: 24.04.2025 - 09:35 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:11
TÜİK verilerine göre İstanbulluların yarısı 25 yaş ve üzerine binada yaşıyor.
Habertürk'ten Can Baytak TÜİK verilerine göre infografik hazırladı.
Buna göre; İstanbul'da bina inşa yılına göre toplam hane halkı sayısı 4 milyon 755 bin 86.
İstanbul'da ortalama hane halkı büyüklüğü 3,15.
Türkiye'deki hane halkı sayısı 26 milyon 599 bin 261.
Türkiye'nin İstanbul'da yaşayan hane halkı oranı ise yüzde 20.