İstanbul’un yarısı 25 yaş ve üzeri binada yaşıyor

TÜİK verilerine göre İstanbulluların yarısı 25 yaş ve üzerine binada yaşıyor.

Habertürk'ten Can Baytak TÜİK verilerine göre infografik hazırladı.

Buna göre; İstanbul'da bina inşa yılına göre toplam hane halkı sayısı 4 milyon 755 bin 86.

İstanbul'da ortalama hane halkı büyüklüğü 3,15.

Türkiye'deki hane halkı sayısı 26 milyon 599 bin 261.

Türkiye'nin İstanbul'da yaşayan hane halkı oranı ise yüzde 20.