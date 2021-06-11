Trakya'nın saklı cenneti olarak nitelendirilen longozlar, yeşilin bin bir tonu, derelerin ve kuşların dinlendiren sesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
AA'nın haberine göre Yeşilin değişik tonlarının birbirine karıştığı, özellikle su menekşeleri ve nilüferleriyle misafirlerini büyüleyen longoz, deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındırmasıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
İçerisinde 5 gölün yanı sıra 544 bitki, 25 sürüngen, 50 memeli, 30 tatlı su balığı, 20 deniz balığı ve 219 kuş türünü barındıran longoz ormanları güzelliğiyle dikkati çekiyor.
Mert Gölü'ndeki kuş gözlem kulesinden dürbün ve teleskopla bölgedeki kuşlar gözlemlenebiliyor. Gölden kano ile kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını ve birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.
Yürümek isteyenler için yürüyüş yolları, longozun zengin florasına tanıklık etmek isteyenler için dinlence alanları, göllerde kano yapmak veya longozda çadır kurmak isteyenler için de çeşitli alanlar yer alıyor.
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