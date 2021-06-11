Longoz ormanları dünyada görülmeye değer ender yerlerden biri. Bu ender yeri tüm insanlar görmeli ve buranın atmosferinde yaşamalı. Ormanlarımıza gelen turistlerimiz yeşilin bin bir tonu ile karşılaşacak. Ormanları gezen turistler keyfine doyumsuz manzaralara tanıklık edecekler."