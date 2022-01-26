İstanbul'da günler süren yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına, aksilikleri de beraberinde getirirken, aynı zamanda birçok bölgede eşsiz manzaralar oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan kentin tarihi mekanlarında güzel görüntüler ortaya çıktı. İşte Sultanahmet, Ayasofya ve Galata Kulesi ve daha pek çok yerden fotoğraflar...

Fotoğraf: İhsan İlze