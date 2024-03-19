İstanbul'un taksi sorunu: "10 bin yeni taksi ile çözülür"

İstanbul'un taksi sorunu gündemdeki yerini korurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TÜŞOF) Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taksici esnafının sıkıntılarını dile getiren Aksu, İstanbul’da korsan taksi problemi olduğunu belirterek, yetkililerden konuyla alakalı yardım istedi. Başkan Aksu, İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunduğunu dile getirerek, esnafın iş bulmakta zorluk yaşadığını anlattı.

Ülkedeki ekonomik şartların herkesi olduğu gibi taksi esnafını da zorladığını dile getiren Aksu, "Bu ekonomi şartlarında 1 milyondan aşağı araç yok. Araçlarımızı yenileyemiyoruz. Bunun için destek bekliyoruz. Çünkü hakikaten esnafımız zor günler yaşıyor. O yüzden en azından araçlarımızı yenileme noktasında devletimiz bize ÖTV desteği verebilir. 2023'teki genel seçimler öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Bursa'daki mitinginde ÖTV muafiyeti sözü vermişti. Esnaf olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği sözleri hep yerine getirdiğini biliyoruz. Bundan dolayı ÖTV muafiyetini sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

"İSTANBUL'A 10 BİN YENİ TAKSİ SORUNU ÇÖZER"

Sektörün bir diğer büyük sorununun da korsan taşımacılık olduğunu ifade eden Aksu, şöyle devam etti;

"Korsan taşımacılık sektörümüzün vebasıdır. Sadece İstanbul'da yaklaşık 160 bin korsan taksi bulunuyor. Ayrıca her geçen gün sayıları artıyor. Bu durumu sürekli yetkililere dile getiriyoruz. Bu durumun taksi yetersizliğinden kaynaklandığı söyleniyor. O zaman ihtiyaç varsa yasal plakalı taksiler ihale edilmelidir. Biz bu duruma karşı çıkmayız. Korsan taşımacılığın önüne geçildiğinde zaten bu ihtiyaç doğal olarak karşımıza çıkacak. Bunun için gerekiyorsa İstanbul’a 10 bin yeni taksi plakası çıkarılabilir. Sonrasında bu kademeli olarak artırılabilir de. Yeter ki korsan taşımacılık ortadan artık kaldırılsın. Getirilecek 10 bin yeni taksi korsan taksilerin yüzde 6'sı kadar. Biz yeni taksilere karşı değiliz, korsana karşıyız. Korsan nedeniyle esnafımız iş bulamaz hale geldi. Çünkü eşit olmayan şartlarda çalışıyoruz."

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İBB'NİN 5 BİN TAKSİ PROJESİNE NEDEN KARŞI ÇIKILDI?

İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin usul ve esas yönünden yasal olmaması nedeniyle karşı çıktıklarını vurgulayan Aksu, İBB'nin 5 bin Kiralık taksi istediğini hatırlattı.

Kiralık taksi uygulamasının yasalar ve usullere aykırı olduğunu savunan Aksu, şunları söyledi:

"Ayrıca, pandemi döneminde taksi müşteri oranında yüzde 90'lara varan düşüşler yaşadık. Uzun bir süre meslektaşlarımız evine ekmek götürmekte zorlandı. Ama şimdi şartlar değişti. İstanbul çok hızlı göç alıyor. Bu nedenle korsanla mücadelede önemli adımlar atılarak, yasal yeni taksiler çıkarılabilir. İstanbul'da 20 milyonun üzerinde insan yaşıyor. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Biz İstanbul’umuza hizmet için varız. Vatandaşın ve turistin en etkili şekilde hizmet almasını destekleriz. Biz taksi sayısı hukuka uygun şekilde artırılmasına karşı değiliz. Ayrıca İstanbul'a ilk etapta 10 bin yeni taksi ihale edilirse de aynı şekilde büyük bir gelir elde edecektir. Bir taksi yaklaşık 250 bin dolar. 10 bin yeni taksi 2.5 milyar dolar gelir demek. Yani 80 milyar lira yapar."