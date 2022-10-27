"İstanbul'un suyunun yüzde 40'ı ileri arıtmada"

Önceki gün, İstanbul Tuzla’da ileri biyolojik tesisi açıldı. Bu açılışı biz siyasi bir tartışmayla duyduk. Bilindiği üzere açılışta Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın konuşmasının ardından gerginlik ve hatta arbede çıktı. Bu siyasi çekişmeyi bir yana bırakarak bu tesisle ilgili biraz araştırma yaptım, bilgi edindim, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile konuştum. Zira İstanbul’la ilgili hangi çevre sorunu gündeme gelse iş dönüp dolaşıp ileri biyolojik arıtmaya geliyor. Marmara Denizi’nin can çekişmesini, sadece birkaç canlı türünün kalmasını, müsilajı konuşurken düğüm noktası hep ileri biyolojik arıtma. İstanbul gibi 16 milyonluk bir megakentte 2022 yılında hala ileri biyolojik arıtmayı tamamlayamamış olmanın getirdiği problemleri görüyor ve yaşıyoruz. Peki Megakent’in atık suyu bertaraf etme konusunda son durumu ne? İleri biyolojik arıtmayla arıtılan su oranı hangi seviyede? Arıtılmaksızın denize direkt deşarj olan noktalar var mı? İşte bu soruları konunun birinci derecedeki muhatabına yani İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya sordum. İSKİ Genel Müdürü, İstanbul genelindeki durumu şu bilgilerle anlattı:

SADECE YÜZDE 40’I İLERİ ARITMA

* İstanbul genelinde oluşan atık sular, 201 km atık su tüneli, 1.212 km atık su kolektörü ve 16.960 km uzunluğundaki atık su şebeke hattı ile toplanmakta ve atık su arıtma tesislerine ulaştırılıyor.

* 2022 yılının ilk dokuz ayında 90 adet atık su arıtma tesisinde yaklaşık 1 milyar 130 milyon m3 atık su arıtılmıştır. İSKİ bünyesinde bulunan bu tesislerin 12'si ileri biyolojik, 70'i biyolojik ve 8'i ön atık su arıtma tesisi.

* 25.10.2022 tarihinde açılışı yapılan, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerine hizmet edecek olan Tuzla 3. Kademe İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin hizmete girmesi ile İstanbul genelinde ileri biyolojik arıtma uygulaması ile arıtılan atık su oranı %40 seviyelerine yükseldi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa

Fotoğraf: İHA

DENİZE DİREKT DEŞARJ VAR MI?

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’ya Megakent’te hali hazırda arıtılmaksızın denize deşarj olup olmadığını sordum. Başa, birkaç ufak, lokal noktalar hariç bu sorunun aşıldığını, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’yle birlikte Anadolu Yakası’nın tamamına yakınının ileri biyolojik arıtmadan geçeceğini söyledi. Ancak Avrupa Yakası için henüz bunu söylemek mümkün değil, zaten son açılan Tuzla ileri biyolojik tesisiyle birlikte kent genelinde ileri arıtmadan geçen su miktarı ancak yüzde 40’a ulaştı.

30 YILDA 20 TESİS

Genel Müdür Başa, “İSKİ, Marmara Denizi’ne direkt deşarjı olan atık su arıtma tesislerinin tümünü ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak projelendirdi ve işletmeye aldı. Hâlihazırda, ön arıtma olarak işletilen Küçükçekmece Arıtma Tesisi’ne gelen atık suların ise, Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerine aktarılması için Küçükçekmece gölünün doğu ve batı yakasında atık su tünelleri inşa ediliyor. 2023-2024 yıllarında tamamlanacak bu çalışmalar ile Marmara Denizi’ne deşarj edilen atık suların tamamına yakını ileri biyolojik atık su arıtma uygulaması ile arıtılmış olacak. Ayrıca, Marmara Denizi’ne dereler vasıtası ile arıtılmış atık su deşarjı olan Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin kapasitelerinin arttırılması ve derin deşarj sistemlerinin kurulması çalışmaları da devam ediyor.

İdare olarak en büyük hedefimiz Marmara Denizi’ne atık su girişinin tamamen engellenmesi ve biyolojik/ileri biyolojik arıtma oranının yükseltilmesi, mümkünse %100 biyolojik arıtmaya geçilmesidir. Nitekim 2053 hedef yılına göre yeterli ve etkin su, atık su, yağmur suyu hizmetlerinin çevresel açıdan sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla “İstanbul İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Planı” çalışmaları yürütülüyor. İstanbul’un atık su yönetim stratejisi kapsamında, nüfus tahminleri ve imar planları da dikkate alınarak önümüzdeki 30 yıl için yapılması gereken 20 adet biyolojik/ileri biyolojik atık su arıtma tesisi şimdiden planlandı” dedi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.