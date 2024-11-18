İstanbul'un simgeleri 'prematüre' farkındalığı için mora büründü
İstanbul'un en önemli simgelerinden Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi "17 Aralık Dünya Prematüre Farkındalık Günü" dolayısıyla mor ışıkla aydınlatıldı
Her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü'nde, ülkelerin sembol yapıları mor renkle aydınlatılarak, erken doğuma dikkat çekiliyor.
Bu amaçla İstanbul'un simge binalarından Galata Kulesi mor renkle ışıklandırıldı. Kentin simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü de 17 Kasım Dünya Prematüre Çocuklar Günü'ne dikkati çekmek için mor renkle aydınlatıldı.
Prematüre çocuklara dikkati çekmek ve farkındalığı sürdürmek amacıyla her yıl Dünya Prematüre Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan farkındalık etkinliği, sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.