İstanbul'un göbeğinde eğlence mekanına Uzi'li saldırı!

DHA

Bağcılar'da 'gürültü' yaptıkları için dışarı çıkartılan iki kişi eğlence mekanına Uzi marka makinalı silah ve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA'nın haberine göre ilçede dün saat 08.15'te bir eğlence mekanına ve eve ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eğlence mekanının işletmecisi S.Y. ile evin sahibi S.B. arasında bir husumet olmadığını belirledi.

GÜRÜLTÜ YAPINCA KOVULMUŞLAR Eğlence mekanına ve eve çok sayıda fişek isabet ettiği tespit edilirken, olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, seyir halinde ilerleyen bir aracın içerisinden 2 şüphelinin, S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına doğru Uzi marka makinalı silah ve tabancayla rastgele ateş açtığını belirledi. Araç içerisinden ateş açan şüphelilerden B.Ç., aynı gün suça konu olayda kullanılan silahlarla yakalandı.

B.Ç. sorgusunda, eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra, işletmecinin çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğunu, iş yerine ateş açtıklarını anlattı. Şüpheli B.Ç., 'Mala Zarar Verme', 'Meskun mahalde ateş etme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.