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Dehşete düşürdü! Bağcılar'da eğlence mekanına Uzi'li saldırı

İstanbul Bağcılar'da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. İlçede bir eğlence mekanına Uzi marka makineli silahla ateş açıldı. Yakalanan zanlıların ise mekanda gürültü yapıp kovulunca saldırıyı düzenledikleri belirlendi

Giriş: 26.12.2022 - 14:13 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'un göbeğinde eğlence mekanına Uzi'li saldırı! - Günün Haberleri
İstanbul'un göbeğinde eğlence mekanına Uzi'li saldırı!
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DHA

Bağcılar'da 'gürültü' yaptıkları için dışarı çıkartılan iki kişi eğlence mekanına Uzi marka makinalı silah ve tabancayla ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre ilçede dün saat 08.15'te bir eğlence mekanına ve eve ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eğlence mekanının işletmecisi S.Y. ile evin sahibi S.B. arasında bir husumet olmadığını belirledi.

GÜRÜLTÜ YAPINCA KOVULMUŞLAR

Eğlence mekanına ve eve çok sayıda fişek isabet ettiği tespit edilirken, olay yerinde 2 adet boş kovan ele geçirildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyen polis ekipleri, seyir halinde ilerleyen bir aracın içerisinden 2 şüphelinin, S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına doğru Uzi marka makinalı silah ve tabancayla rastgele ateş açtığını belirledi.

Araç içerisinden ateş açan şüphelilerden B.Ç., aynı gün suça konu olayda kullanılan silahlarla yakalandı.

B.Ç. sorgusunda, eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra, işletmecinin çok ses yaptıkları gerekçesiyle kovduğunu, iş yerine ateş açtıklarını anlattı. Şüpheli B.Ç., 'Mala Zarar Verme', 'Meskun mahalde ateş etme', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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