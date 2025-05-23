Cumartesi günü kentte fetih yürüyüşünün canlandırılacağını söyleyen Vali Sezer, "Yarın aynı coşkuyu devam ettireceğiz. Şahi toplarıyla beraber hem Meriç Köprüsü'nde hem de burada yaklaşık bin levent ve yeniçeri kıyafetiyle fetih yürüyüşünü canlandıracağız. Ardından yine bu meydanda fetih konserleriyle, mehter konseriyle hem jandarma bandomuzu hem ekibimizi dinleyeceğiz hem de bu toprakların evladı Serkan Çağrı'nın fetih ve Balkanlar'la ilgili konserini dinleyeceğiz. Bu, bizim gelecek nesillere bir vesileyle Edirne'nin önemini anlatmak, bizim de tekrar hatıralarımızı ve Edirne'nin önemini tazeleme, hatırlama adına bir programdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.