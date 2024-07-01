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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'un enflasyonu yüzde 82.14 - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'un enflasyonu yüzde 82.14

        İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82.14 yükseldi. Mayısta yıllık artış yüzde 82.20 olarak açıklanmıştı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:28 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:30
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        İstanbul'un enflasyonu yüzde 82.14
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        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziranda önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 3,85 arttı.

        Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranı perakendede yüzde 82,14, toptan eşyada yüzde 60,49 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yıllık artışlar sırasıyla yüzde 82,20 ve yüzde 61,21 olarak hesaplanmıştı.

        Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamalarında 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlenirken, diğer harcama grubunda ise değişim gözlenmedi.

        Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 14,63, mensucat grubunda yüzde 8,05, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 7,37, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,74, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,06 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış görülürken madenler grubunda yüzde 1,38 azalış izlendi.

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