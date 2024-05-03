İstanbul'un artık bir tiyatro haritası var

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışması yayında! İstanbul Tiyatro Sahneleri Envanteri kapsamında, şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan; özel tiyatrolar, Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Merkezi sahnelerini içeren haritaya https://kultursanat.istanbul/haberler/istanbul-tiyatro-haritasi linkinden ulaşılabiliyor.

İBB Kültür İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışmasının ilerleyen sürecinde, tiyatro sahnelerini daha görünür kılmak için haritanın dijitalleşmesi başta olmak üzere pek çok çalışma planlanıyor. Tiyatro sahnelerinin envantere eklenmesi için https://forms.ibb.gov.tr/kultur/istanbul-tiyatro-envanteri/ linkindeki formun doldurulması yeterli. Soru ve öneriler için ise, kulturenvanteri@ibb.gov.tr mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.