İstanbul'un 4 ilçesinde binalar yenileniyor

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. AA'nın haberine göre, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar ve Silivri'de afet riski bulunan binalar kentsel dönüşüm ile imar planına uygun şekilde yeniden inşa edilerek modern ve güçlü yapısına kavuşuyor.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenilenen 1967 binanın anahtar teslimlerinin yapıldığını söyledi.

Kentsel dönüşümde yerinde dönüşüm, uzlaşmaya dayalı dönüşüm ve hız olmak üzere üç temel ilkeyi baz aldıklarına vurgu yapan Hançerli, "Temmuz ayı itibarıyla 1967 bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. Bu rakam, 27 bin konuta tekabül ediyor. 27 bin konut da 100 bini aşkın insanın yaşamının güvenli hale geldiği, riskli binadan çıkıp güvende olduğunu kanıtlıyor. Bu kapsamda biz de yoğun bir tempoyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIN GÖNÜLLÜ OLMASI ÖNEMLİ"

Vatandaşların dönüşüme gönüllü olmasının önemli olduğunu aktaran Hançerli, bu çalışmaların insanların hayatlarının kurtulmasına vesile olduğuna dikkati çekti. Hançerli, "Meselemiz olağan ve normal bir zamanda binaları yenilemek, daha güzel bir binaya taşınmak, yaşam alanının daha konforlu olması değil, meselemiz hayat kurtarmak. Dolayısıyla hızlı olmak durumundaydık. Bu üç ilke aslında işin de sırrı" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm kapsamında yaşanan sorunlardan söz eden Hançerli, imar problemleri gibi teknik sorunların olduğunu kaydetti. Hançerli, maliklerin kendi aralarında uzlaşmasının kentsel dönüşümde en önemli unsurlardan olduğunu sözlerine ekledi.

KANARYA'DA 3'TE 2'YE KATILMAYANLARIN PAYLARI SATILDI

Küçükçekmece Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, ilçede 2000 yılı öncesine ait 28 bin 156 bina bulunuyor. 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2012 yılından bu güne ilçede tespit edilen 7 bin 307 riskli yapıdan 6 bin 709'unun yıkımı gerçekleşti.

Kanarya Mahallesi 5514 parsel ve çevresini kapsayan alan 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi. Söz konusu alandaki çalışmalar için 3'te 2 oranında malik çoğunluğu sağlanırken, çoğunluğa katılmayanların arsa paylarının satışının, taşınmazın rayiç bedeli gözetilerek açık artırma usulü ile gerçekleştireceği belirtildi.

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KÜÇÜKÇEKMECE MEYDANI VE ÇEVRESİNDE DE ÇALIŞMA BAŞLADI

Küçükçekmece'nin 10 yıl önce riskli alan ilan edilen Küçükçekmece meydanı ve çevresinde de kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Bu arada, Küçükçekmece'de 1. derece deprem bölgesindeki ilçe merkezi, Sefaköy, Halkalı, İkitelli, Küçükçekmece Gölü civarı ve Yenibosna Basın aksı bölgelerine kentsel dönüşümü teşvik edici (plan notu düzenlemesi) ve uygulamayı kolaylaştırıcı şekilde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan projenin 26 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandığı hatırlatıldı.