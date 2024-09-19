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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi (İstanbul'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?) | Son dakika haberleri

        İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi (İstanbul'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?)

        İSKİ'den İstanbul'un 3 ilçesi için su kesintisi açıklaması geldi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın saat 14.00'ten itibaren 21 Eylül Cumartesi günü saat 09.00'a kadar 19 saat süreyle su verilemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:11
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        İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saatlik su kesintisi
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerine yarın su verilemeyeceğini duyurdu.

        İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.

        Bu sebeple yarın saat 14.00 ile 21 Eylül Cumartesi saat 09.00 arasında 19 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şunlar:

        "Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

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        #İSKİ
        #su kesintisi
        #istanbul
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