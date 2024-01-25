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        Haberler Gündem İstanbul trafik durumu: 25 Ocak 2024 İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu nasıl?

        İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu nasıl?

        İstanbul trafik durumu araştırması iş çıkışı saatiyle beraber sıklaştı. İstanbul'da, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Avrasya Tüneli'ndeki araç arızası sebebiyle bölgedeki trafik yoğunlaştı. İşte, 25 Ocak 2024 canlı İstanbul trafik yoğunluk haritası ile TEM otoban ve E-5 karayolu anlık yol durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:42
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        • 1

          İstanbul'da okulların yarıyııl tatiline girmesiyle trafik yoğunluğunda azalma beklentisi gündeme geldi. İstanbul'da saat 18.40 itibarıyla yaşanan yol bakım-onarım çalışmaları ve araç arızlarının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı. İşte, İstanbul trafik yoğunluk haritası ile yol durumu...

        • 2

          İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU

          Avrasya Tüneli Avrupa-Anadolu yönü, arızalanan araç kaldırıldı ancak bölgede yoğun trafik devam ediyor. D100 Sefaköy-Florya yönü sol şerit bakım-onarım çalışması nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalıdır.

          İSTANBUL TRAFİK DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ (CANLI HARİTA)

        • 3

          D100 Uzunçayır'da her iki yönde yol şeritler bakım-onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Kadıköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde de Uzunçayır mevkiinde Metrobüs Hattı anayolu aktarılarak sol şerit metrobüs yolu olarak kullanılacak. Sürücüler bölgede tek şerit olarak sağ şeridi kullanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gidebilecekler.

        • 4

          Ayrıca D100 Gülsuyu-Maltepe Yönü, sol şerit araç arızası nedeni ile 1 şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafik yoğunlaşmakta.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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